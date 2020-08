Grote restauratiewerken aan Lakenhalle en Belfort gaan van start: “Dit topstuk uit de West-Europese gotiek zal opnieuw schitteren als weleer” Christophe Maertens

18u02 2 Ieper De grote restauratie van het Belfort en de Lakenhalle in Ieper schieten op vrijdag 28 augustus uit de startblokken. De werken verlopen in verschillende fases en het einde is voorzien voor begin 2022. “Het wordt een nooit gezien ‘work in progress’ dat bewoners, bezoekers en toeristen zal bekoren.”

De werken beginnen met de Belforttoren. “Hiervoor zijn ingrijpende stabiliteitswerken nodig zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de toren”, zegt schepen van Patrimonium Philip Bolle (sp.a). “Als voorbereiding wordt op vrijdag 28 augustus de betonplaat gegoten voor de opstelling van de torenkraan op het Sint-Maartensplein.” Die betonplaat meet 13 op 13 meter en is gevuld met betonijzer en ongeveer 93 m³ beton. “De torenkraan die erop komt is een indrukwekkend gevaarte waarvan de montage op zich al een spektakel zal zijn”, aldus de schepen. De montage van de kraan is voorzien vanaf 21 september na het uitdrogen van de betonplaat.

In september plaatst de aannemer ook de stelling rond de toren. De maand daarop gaan de draak en de top van de Belforttoren er in hun geheel af. Tijdens de werken zal een tijdelijk dak de romp van de toren tegen waterinfiltratie beschermen.“

Torenromp

In 2021 gaan de werken onafgebroken verder. Zo worden in januari de 4 arkeltorens (hangtorentje op een hoek van twee gevels, red.) en de houten structuur van de torenspits gedemonteerd. “Ook de beiaard wordt omzichtig gedemonteerd om in juli terug te worden gezet. Tussen februari en mei zijn interne structurele werken gepland aan de verschillende vloerplaten in de torenromp. Vanaf zomer 2021 wordt de toren zowel binnen als bovendaks opnieuw opgebouwd. In het najaar worden de arkeltorens en de spits gereconstrueerd. Het einde van de werken is voorzien begin 2022.”

Tijdens de restauratiewerken zorgt de stad ervoor dat het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum bezoekers over de vloer kan blijven krijgen. “Een aantal zaken die waren gepland, zijn door het coronavirus on hold geplaatst”, zegt de schepen. “We volgen de situatie op de voet en gaan na wat haalbaar is. De draak krijgt een voorlopig onderdak in het Yper Museum. Rond de nieuwe gast werken we een programma uit, waarover later meer.”

Gotiek

“Samen met Vlaanderen tast Ieper diep in haar buidel om een grondige restauratie van de Lakenhalle mogelijk te maken”, aldus de schepen. Dit topstuk uit de West-Europese gotiek zal opnieuw schitteren als weleer. Het wordt een nooit gezien ‘work in progress’ dat bewoners, bezoekers en toeristen zal bekoren. We zullen het spectaculaire demonteren en heropbouwen van de torenspits vanop de eerste rij kunnen volgen. Ik kijk ernaar uit!”

De totale kost van de restauratie zal wellicht rond de 15.375.000 euro uitkomen. Daarvan wordt 8.733.125 euro gesubsidieerd via een erfgoedpremie. De Stad Ieper betaalt de rest of omgerekend zo’n 6.650.000 euro.