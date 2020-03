Grote maatregelen voor corona, veel creativiteit en solidariteit in de provincie en de Westhoek: blijf het hier live volgen

Arne Hanseeuw Christophe Maertens Laurie Bailliu Erik De Block Gudrun Steen Lieven Samyn Hans Verbeke

13 maart 2020

08u51 31 Ieper De scholen houden de deuren vanaf maandag gesloten, restaurants en cafés gaan na vrijdagavond onherroepelijk dicht, voor winkels gelden strengere regels: de maatregelen tegen de coronacrisis worden flink opgeschroefd. Maar die maatregelen vergen creatieve oplossingen. Een horecazaak uit Jabbeke biedt alvast een takeaway-service aan, een restaurant in Brugge gaat vandaag een hele dag open om de voorraden aan te vullen en ook de eerste solidariteitsacties worden uit de grond gestampt. Een ijsjeszaak uit Houthulst wil zondag alvast de rusthuizen bevoorraden met ijsjes. Hoe pakt de school van uw kind de mogelijke opvang aan de komende weken? Volg het hier.

HOUTHULST: Christof Thorrez van het bedrijf SurprICE uit Houthulst zal alle 200 bewoners van de plaatselijke woonzorgcentra De Groene Verte in Merkem en Cassiers in Houthulst dit weekend trakteren op een gratis ijsje. Hij hoopt dat andere ondernemers zijn voorbeeld volgen. “De grootouders van mijn vrouw Nancy verblijven in Cassiers en de Groene Verte”, schetst Christof. “Op 10 maart vierde meme Simonne in de Groene Verte haar 93ste verjaardag. Het geplande familiefeest kan nu zondag jammer genoeg niet doorgaan en wij zijn niet de enige die zo’n mooie momenten moeten missen.” Info op de Facebookpagina.

MERKEM - “We trekken er even op uit met onze bewoners. Sturen jullie ons een kaartje, tekening of een brief? We logeren in de Kouterstraat 46, 8650 Merkem.” Met deze leuke boodschap hoopt het team van woonzorgcentrum De Groene Verte op een pak leuke post voor zijn bewoners die momenteel geen bezoek mogen ontvangen.

DRANOUTER: Vanaf zaterdag levert restaurant De Bralle uit Dranouter aan huis. “Vanaf zaterdag verplicht gesloten, maar wij blijven uiteraard niet bij de pakken zitten, als jullie niet mogen naar de Bralle komen, dan komen wij toch gewoon naar u? Vanaf zaterdag maken wij een kaart met gerechten dat we aan huis kunnen leveren of dat u kunt afhalen! Meer info volgt, of mail ons gerust!”

KORTRIJK: De zitting van de politierechtbank in Kortrijk gaat op vrijdag zoals gewoonlijk gewoon door. De politierechter vroeg bij het begin van de zitting wel aan publiek en advocaten om voldoende afstand te houden. Als de zaal te vol dreigt te lopen, wordt gevraagd even buiten de beurt af te wachten. Griffiedeuren worden dicht gehouden en aan de toegang worden bakjes geplaatst om papieren van advocaten te deponeren. Op die manier willen de griffies in West-Vlaanderen ook het contact met het publiek reduceren.

JABBEKE: Eethuis Mint uit Jabbeke kondigde gisteravond meteen na de bekendmaking van de regeringsmaatregelen al aan dat ze via een takeaway toch de klanten willen bedienen. Meer info volgt straks ongetwijfeld.

BRUGGE: Restaurant In ’t Nieuw Museum opent vandaag van 11 uur ononderbroken tot sluitingstijd. Het restaurant wil zo de laatste restjes kwijt raken en de financiële gevolgen toch een beetje te beperken.

KORTRIJK. Om het de mensen in de woonzorgcentra iets makkelijker te maken, is er in Kortrijk een handige oplossing. Er worden nog voor het weekend twintig tablets geleverd, zodat bewoners kunnen leren skypen met hun familie om het gemis te verzachten. “Of hoe de coronacrisis ook tot vooruitgang leidt en mensen samenbrengt”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a). De stad zelf heeft op vijf campussen – Sint-Jozef in de Condédreef, De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Biezenheem in Bissegem en Ter Melle in Heule – 469 residenten met een gemiddelde leeftijd van 83 jaar.

WERVIK: Kapittel in de Ooievaarsstraat: “om onze voorraad wat uit te werken ten gevolge van de verplichte corona-sluiting stunten wij vandaag wat met onze prijzen. Fikse kortingen op meerdere gerechten. Details geven wij graag in onze zaak zelf.”

GELUVELD: café ‘t Hoekske, vrijdagavond vanaf 21 uur coronafuif. “We sluiten af met een knal”, aldus uitbater Milan Salomez.

ZONNEBEKE: restaurant De Volksbond: “vanaf morgen kunnen jullie al onze heerlijke huisbereide gerechten afhalen. Daarnaast zullen wij ook onze producten tot bij jullie thuis brengen. Bij afhaal en thuisbezorging hoeven jullie de gerechten enkel nog op te warmen en kunnen jullie genieten van onze kookkunsten in veilige thuisomgevingen.”

VLETEREN: Dierenopvangcentrum De Zonnegloed sluit noodgedwongen de deuren voor bezoekers, met ingang van 13 maart om middernacht.

POPERINGE: Modeshow Catwalk gaat niet door op donderdag 19 maart. Het zou de vijfde editie worden. Er wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd over het verdere verloop.

WERKGEBIED IVVO: De geplande zwerfvuilactie op zaterdag 14 maart werd afgelast voor het gehele werkgebied van IVVO.