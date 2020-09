Grote boekenverkoop in de bib en in het Vleeshuis Christophe Maertens

18 september 2020

11u00 14 Ieper De Grote boekenverkoop van de bib vindt dit keer deels plaats in het Vleeshuis in Ieper.

De Grote boekenverkoop voor de jeugd vindt wel plaats in de bib, meer bepaald op de bovenverdieping. Dat is het geval op woensdag 30 september van 13 uur tot 19 uur en op zaterdag 3 oktober van 9 uur tot 12 uur. “Voor de volwassen kozen we dit keer voor een coronaproof verkoop in het Vleeshuis (in de Boomgaardstraat, nvdr.) in Ieper”, zegt directeur Alexander Declercq. Mensen kunnen daar op twee data terecht om door de bib afgedankte boeken, maar ook cd’s en dvd’s, aan te kopen: op vrijdag 16 oktober tussen 13 uur en 19 uur en op zaterdag 17 oktober van 9 uur tot 16 uur.