Groot Nederlands Dictee voor Anderstaligen in de bib

30 november 2019

10u25 0 Ieper De bib van Ieper organiseert op donderdag 12 december een Groot Nederlands Dictee voor anderstaligen.

Het dictee is bedoeld voor iedereen die nu Nederlands studeert of dat vroeger al heeft gedaan. Er zijn drie verschillende versies van het dictee, afhankelijk van het niveau. Deelnemen is gratis, maar wel graag inschrijven via bibliotheek@ieper.be of griet.lemahieu@miras.be.

Wie het Nederlands al helemaal onder de knie heeft, kan zijn of haar kennis testen op het dictee bij de collega’s van de Letterbeek in Poperinge voor Het Groot Dictee Heruitgevonden.