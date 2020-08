Groepering Buren in Actie wil minder appartementen in Ieper: “Het bouwen van appartementsblokken verminkt het gezicht van de stad” Christophe Maertens

06 augustus 2020

19u06 0

Een twintigtal Ieperlingen, voornamelijk bewoners uit de Plumerlaan, hebben zich verenigd in de groepering Buren in Actie. De groep ijvert voor minder appartementsblokken en meer gezinswoningen in de stad. “Ieper kende de afgelopen jaren een enorme bouwwoede van flatgebouwen. Er moet iets gebeuren voor de gezellige stad die we kennen helemaal is verdwenen.”

“Het bouwen van appartementsblokken verminkt het gezicht van de stad en verdringt het aanbod van betaalbare gezinswoningen op een onaanvaardbare manier”, zegt Klaas Vinckier, die mee aan het roer staat van de actiegroep. “Het lijkt er nu op dat iedere vierkante meter door een bouwpromotor wordt ingenomen om het zoveelste woonblok neer te poten.”

Rijwoningen met tuintje

Buren in Actie pleit voor meer rijwoningen om de stad leefbaar te houden. “Op een plaats waar 3 villa’s staan, kunnen al vlug 40 rijwoningen worden gebouwd, elk met een tuintje. Met dat type woning zou het stadsbestuur veel meer dan met appartementen jonge gezinnen naar onze stad lokken. Wie wil nu met een klein kindje jaren in een flat wonen?”

De actiegroep hekelt onder meer het voorstel om 5 woonblokken op te richten aan de Haiglaan, een bouwproject dat voor de duidelijkheid nog niet is goedgekeurd. “Die bouwwerken zouden op 70 meter van huidige woningen komen te staan, voor andere mensen zelfs nog dichter. De bewoners van die huizen zullen dus een grote inkijk in hun tuin hebben.” Ook andere appartementsblokken, zoals die aan de Bascule in Ieper, worden door de actievoerders op de korrel genomen. Ondertussen startte Buren in Actie een petitie op. “We hopen met deze petitie het schepencollege en de Ieperse politiek van koers te laten veranderen”, klinkt het. “We weten dat het huidig stadsbestuur met een erfenis uit het verleden zit en dat het niet gemakkelijk is zomaar alles om te gooien. Het is zou bijvoorbeeld fijn zijn dat het stadsbestuur eerder communiceert rond dergelijke grote bouwprojecten naar de volledige bevolking en niet allen naar de directe aanbelanden. De situatie is ernstig. We moeten nu iets doen voor de gezellige stad die we kennen, helemaal is verdwenen.”

Hoge huurprijzen

Schepen Philip Bolle (sp.a) verdedigde eerder al het woonbeleid van het stadsbestuur. “Ieper is een aantrekkelijke stad om te vertoeven, om te werken en wonen, maar als de stad geen gecontroleerd en divers woonaanbod creëert, zoeken we de problemen op. Schaarste op de woningmarkt vertaalt zich in hoge huurprijzen en toenemende druk op de sociale woningmarkt. Het komt er dus op aan vraag en aanbod in evenwicht te houden, met compacte woningen, zonder nodeloze inname van landbouwgrond, op plaatsen waar mensen graag willen wonen en dicht bij de stad”, aldus schepen Bolle.

“Wat wij ons gewoon afvragen is waar schepen Bolle de appartementsschaarste en overaanbod gezinswoningen ziet?”, aldus nog Klaas Vinckier. De petitie is te vinden via deze link