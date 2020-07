Groep van vijftig bezoekers weigert mondmasker te dragen in Bellewaerde: pretpark begeleidt hen zonder pardon naar uitgang Joyce Mesdag

18 juli 2020

18u45 331 Ieper Het is Bellewaerde menens. Wie de strikte veiligheidsvoorschriften niet naleeft, vliegt eruit. “Zonder pardon”, zegt directeur Stefaan Lemey. Gisteren werd een groep van 50 mensen onherroepelijk naar de exit begeleid, omdat ze halsstarrig weigerden hun mondmasker op te zetten.

“We hebben 400.000 euro geïnvesteerd in de veiligheid van onze bezoekers”, zegt Lemey. “Ontsmettingszuilen aan de ingang en uitgang van ons park, maar ook aan elke in-en uitgang van elke attractie. We hebben infoborden laten maken, hebben in het hele park signalisatie aangebracht zodat de mensen elkaar zo weinig mogelijk kruisen, enz. Bovenop die investering zetten we ook nog eens stewards in die de hele dag door het hele park in de gaten houden, en al onze medewerkers wijzen bezoekers voortdurend op de regels. We gaan die inspanningen niet teniet laten doen door bezoekers die dwars liggen. Wie zijn mondmasker eens een keer vergeet aan te doen, daar hebben we uiteraard wel begrip voor. Maar wie echt weigert om mee te werken, vliegt eruit. Je kan dat streng vinden. Maar we zijn dat verplicht ten opzichte van de andere bezoekers die zich wél aan de regels houden, en die erop rekenen dat ze in alle veiligheid naar ons park kunnen komen.”

Mondmaskers zijn verplicht in wachtrijen, op attracties, in restaurants en in de toiletten. Daarnaast mogen de mondmaskers af. Er zijn maximum 5.500 bezoekers toegelaten in het park zodat afstand bewaard kan worden.