Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zorgt voor stroom voor bijna 2000 gezinnen Christophe Maertens

10 april 2020

09u49 1 Ieper De GFT-verwerkingsinstallatie van afvalintercommunale IVVO in Ieper werkt op volle toeren nu de lente weer in het land is. Met het groente-, fruit- en tuinafval dat IVVO ophaalt bij de burgers, wordt groene stroom en compost gemaakt. “We hebben de machine afgesteld, zodat we in 2019 voor 1.936 gezinnen stroom konden produceren.”

De voorbije jaren heeft IVVO, de afvalintercommunale in de Westhoek, de GFT-installatie in Ieper steeds fijner afgesteld en verder geoptimaliseerd waardoor deze in 2019 uitstekende cijfers kan voorleggen. “In 4 jaar tijd is de productie van energie met 35,8 procent gestegen, goed voor 6.777.000 kWh. Hierdoor konden we het voorbije jaar voor maar liefst 1.936 gezinnen stroom produceren, waarvan 52 procent naar het elektriciteitsnet werd gestuurd”, aldus voorzitter Valentijn Despeghel.

Bedrijfsgebouwen verwarmen

In het energieverhaal van 2019 werd er vooral ingezet op het verder hergebruiken van restwarmte (restwarmte is warmte-energie die overblijft bij het verwerken van de afval, nvdr). Zo kon ongeveer 70 procent van de restwarmte nuttig toegepast worden om onder andere onze bedrijfsgebouwen te verwarmen.”

Bodemverbeterende eigenschappen

“Naast de optimalisaties hebben we de aanvoer verder verbeterd. Deze is afkomstig van ons eigen IVVO-werkingsgebied alsook van andere afvalintercommunales. De verhoogde aanvoer in 2019 resulteerde in ruim 40.000 ton organisch afval en 11.250 ton groenafval. Dit afval hebben we omgezet in ongeveer 14.000 ton compost van uitstekende kwaliteit, met sterke bodemverbeterende eigenschappen. Volgens ons is er nog ruimte om meer GFT-afval in te zamelen gezien de uitbreiding van de GFT-definitie met keukenafval”, zegt exploitatieverantwoordelijke Johan Del’haye.

De compost is volgens IVVO erg gegeerd. “De laatste jaren is de opgebouwde winterstock in het voorjaar steeds volledig weg waardoor een kleine wachttijd ontstaat voor nieuwe bestellingen.”