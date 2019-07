Groendienst gebruikt gezuiverd afvalwater en houdt zich daarmee aan captatieverbod Christophe Maertens

23 juli 2019

16u57 0 Ieper De Ieperse groendienst houdt zich aan het captatieverbod en besproeit de stedelijke voetbalvelden met gezuiverd afvalwater van Aquafin. “Bij een captatieverbod moet ook de stad zich aan de opgelegde regels houden”, zegt schepen Ives Goudeseune (sp.a).

Het oppompen van water uit de vijvers, bekkens en de vestingen is sinds vorig weekend verboden in Ieper. Dat komt door de droogte en de daling van het waterpeil. Daarom onderhandelde de stad met Aquafin om het afvalwater ter beschikking te stellen van ondernemers, landbouwers en de stedelijke groendienst. “De grasvoetbalvelden van KVK Westhoek, Vlamertinge, Dikkebus, Elverdinge, Voormezele, Brielen, Zillebeke, Hollebeke en Boezinge worden met dat gezuiverde Aquafinwater besproeid. Dat besproeien gebeurt ’s ochtends vroeg of ’s avonds om de waterverdamping zoveel als mogelijk tegen te gaan. Het gaat om 20 liter per vierkante meter”, zegt schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune. “Bij een captatieverbod moet ook de stad zich aan de opgelegde regels houden. Maar onze sporters en sportinfrastructuur liggen deze bestuursploeg nauw aan het hart. Daarom is de bedongen deal met Aquafin een gouden zaak en kan onze groendienst de uitdroging van onze grasvelden proberen te vermijden.”