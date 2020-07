Groen vraagt meerderheid werk te maken van een antidiscriminatieplan: “Racisme is vandaag meer openbaar dan ooit, ook in Ieper” Christophe Maertens

10 juli 2020

18u01 0 Ieper “Het stadsbestuur moet racisme en discriminatie harder aanpakken.” Dat zegt Jory Sabels van Groen Ieper. Voor de partij is het duidelijk dat ook de Vredesstad hier niet van gespaard blijft. “In Ieper tolereren we zo’n gedrag niet. Als stad dragen we gelijke kansen voor iedereen hoog in het vaandel”, verzekert burgemeester Talpe (Open Ieper).

Sinds de dood van George Floyd op 25 mei brak eerst in de Verenigde Staten en later in de rest van de wereld protest uit tegen racisme. Ook in ons land kreeg de beweging Black Lives Matter voet aan de grond met protestacties in Brussel en Antwerpen. In het debat werd ons koloniaal verleden op de korrel genomen. Enkele beelden van koning Leopold II werden het mikpunt van vandalisme. Ook in de media woedde de discussie volop. “Racisme is vandaag een stuk rauwer dan ooit tevoren”, meent Jordy Sabels van Groen. “Steeds meer lezen we op Ieperse Facebookpagina’s dat ‘vreemdelingen alles in de schoot geworpen krijgen’. Zo'n online racisme kunnen we niet rechtstreeks oplossen, maar wel onrechtstreeks. Zo kan het stadsbestuur inzetten op een dieper antiracisme- en antidiscriminatieplan.”

Diversiteit troef

“Als stad dragen we gelijke kansen voor iedereen echt wel hoog in het vaandel”, reageert burgemeester. Emmily Talpe (Open Ieper). “Iedereen moet zich hier goed voelen en zich hier vrij kunnen ontplooien. Vorig jaar hebben we de engagementsverklaring gendergelijkheid goedgekeurd. De Noord-Zuidraad is een nieuwe campagne tegen racisme aan het klaarstomen. Als lokaal bestuur zijn wij ook werkgever. In onze communicatie naar sollicitanten kiezen we er bewust voor om ‘diversiteit als troef’ uit te stralen. Denk maar aan de imagocampagne #Iepermeemaken waar we gaan voor verscheidenheid: een mix van vrouw-man, jong-minderjong en verschillende afkomsten. Ook onze sociale mediakanalen worden constant gemonitord om te zien of er hoffelijk gecommuniceerd wordt en we grijpen in waar nodig.”

Buddyproject

De burgemeester verwijst nog even naar het buddyproject, waarbij een vrijwilliger een nieuwkomer in de stad helpt. “Er is extra budget voorzien voor intensieve begeleiding van anderstaligen door buddy’s en we bekijken ook volop hoe we dit verder kunnen uitbreiden en optimaliseren. Het gaat om kansen voor iedereen, iets wat trouwens letterlijk in ons bestuursakkoord staat: ‘Een warm Ieper, dat iedereen kansen geeft en waar jong en oud samen leven.”

Jong Groen organiseert op zaterdag 18 juli van 15 tot 17 uur een openluchtgesprek in de tuin van restaurant Sint Christophe op de Poperingeweg in Ieper over racisme, antidiscriminatie en Black Lives Matter. Gasten voor het debat zijn Lieven Miquel Kandolo, journalist StampMedia, en Silke Beirens, schepen van Integratie en Antidiscriminatie in Oostende. Iedereen is welkom, maar door de coronamaatregelen is inschrijven aanbevolen. Inschrijvingen kan hier