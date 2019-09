Groen vraagt aanleg nutsvoorzieningen in Hamiltonpark Christophe Maertens

03 september 2019

15u56 0 Ieper Groen Ieper vraagt het stadsbestuur zo vlug mogelijk nutsvoorzieningen, zoals water, toiletten en stroom, aan te leggen in het Hamiltonpark in Ieper. “Het Hamiltonpark is het Ieperse evenementenplein van morgen.” Het stadsbestuur maakt er werk van.

“Evenementen van JOC Ieper, Jong N-VA Ieper en De Gevleugelde Stad maken duidelijk dat het Hamiltonpark een gezellige omgeving is om kleinere en grootschalige activiteiten te organiseren”, zegt Jordy Sabels van Groen Ieper. “Er zijn op dit moment echter nog een paar problemen. Zo zijn er amper nutsvoorzieningen en moet de organisatie alles zelf voorzien. Het zou ideaal zijn als het plein volgende zomer breder kan worden gebruikt. Dit kan men doen door de locatie beter bekend te maken bij de bewoners en de jeugdverenigingen en vooral door het park volledig klaar te stomen als evenementenlocatie.”

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zegt zich bewust te zijn dat het park nog niet helemaal in orde is. “Wij zijn momenteel aan het kijken in het kader van de meerjarenplanning welke maatregelen wij over welke termijn kunnen nemen. Het is in ieder geval de bedoeling om binnen de eventuele beschikbare budgetten, dit evenementenplein verder te ontwikkelen.”