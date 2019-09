Groen pleit ervoor taxicheques in te zetten tegen mobiliteitsarmoede Christophe Maertens

03 september 2019

12u16 1 Ieper Groen Ieper vroeg zich op de gemeenteraad af of het stadsbestuur de taxicheque niet kan gebruiken als hefboom om de mobiliteitsarmoede aan te pakken. “Het antwoord op u vraag ligt bij Vervoersregioraad Westhoek. Daar huist de opdracht om vervoer op maat uit werken en een antwoord te bieden aan de lokale vervoersvragen”, reageert burgemeester Talpe.

Vanaf deze week kunnen Ieperse jongeren tussen de 16 en 25 bij de jeugddienst een pakket taxicheques afhalen. Met de taxicheques wil het stadsbestuur de jongeren de mogelijkheid geven om veiliger uit te gaan. “Er zijn nadelen aan het systeem verbonden”, merkte Jordy Sabels, fractieleider voor Groen, in de gemeenteraad op. “Het beperkt zich volledig tot jongeren, terwijl vervoersarmoede in onze regio zich vooral bij 60-plussers en mensen in kansarmoede situeert. Voor jongeren in kansarmoede is een fuif al te duur, waardoor een taxicheque er niet bovenop kan. Is het systeem niet vooral toegespitst op een kleine groep? Wordt het in de toekomst nog uitgebreid naar 60-plussers, zoals in Mechelen, om de vervoersarmoede bij deze categorie aan te pakken?” Daarnaast hoopt Groen dat het stadsbestuur kijkt naar alternatieve en meer ecologische pistes, zoals het inschakelen van een goedwerkende Responsible Young Drivers-systeem.

Proefproject

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zegt in de eerste plaats tevreden te zijn over de taxicheques. “We geven jongeren een veilige optie om zich te verplaatsen van en naar uitgangsmogelijkheden. Het is een proefproject dat zich specifiek op jongeren richt, maar dat betekent niet dat we andere doelgroepen in de kou laten staan. Het antwoord op u vraag ligt bij Vervoersregioraad Westhoek. Daar huist de opdracht om vervoer op maat uit werken en een antwoord te bieden aan de lokale vervoersvragen. Mobiliteitsarmoede en toegankelijk vervoer voor iedereen worden daar uiteraard meegenomen.”