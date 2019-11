Groen Ieper voert opnieuw actie voor trager verkeer in dorpscentrum Brielen Christophe Maertens

20 november 2019

11u53 0 Ieper Groen Ieper blijft samen met inwoners van het dorp Brielen actie voeren voor een verkeersveiliger Veurnseweg (N8). Op de vuilnisbakken in de straat brachten de actievoerders stickers aan met een snelheidsbeperking van 50 km per uur.

Groen Ieper kaart al langer aan dat de Veurnseweg, die door het centrum van Brielen loopt, een gevaarlijke straat is. In het verleden heeft de partij al acties gevoerd en ze wil dat blijven doen. De acties zijn eigenlijk ontstaan vanuit de burgers van Brielen, waarna de partij Groen Ieper op de kar is gesprongen. “We proberen alles in goede banen te leiden en kijken of alles wat we doen eigenlijk wel mag”, verduidelijkt Groen-fractieleider Jordy Sabels. “Het is een mooie burgerbeweging geworden.”

“Het probleem van de Veurnseweg in het centrum situeert zich op twee vlakken. Ten eerste passeren er nog te veel vrachtwagens. Die zouden eigenlijk via een andere weg moeten rijden. Onze grootste zorg is echter de overdreven snelheid. De afgelopen weken reden automobilisten weer wat trager, maar dat komt door de wegenwerken die uitgevoerd worden.”

Vertragingsstrips

De actievoerders hebben dinsdagavond nog eens de aandacht gevestigd op het snelheidsprobleem. “We hebben zelf stickers ontworpen en verdeelden die bij de bewoners van de straat. Het is een idee dat bewoner Geert Beun meenam uit Nederland”, legt Jordy Sabels uit. “We trokken van deur tot deur en vroegen mensen de sticker op hun grijze vuilnisbak te kleven.”

Ondertussen heeft ook het stadsbestuur niet stil gezeten, geeft Sabels toe. “Het heeft het Agentschap Wegen en Verkeer onder druk gezet om de putten in de straat te dichten en dat gebeurt nu ook. Na de werken worden nog vertragingsstrips aan de school aangebracht.”