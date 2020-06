Groen Ieper kant zich tegen bouwproject Velodroomstraat: “Nefast voor de leefbaarheid in de wijk” Christophe Maertens

10 juni 2020

Een bouwpromotor wil drie woningen bouwen langs de Velodroomstraat in Ieper, maar Groen Ieper ziet dat hoegenaamd niet zitten. “Indien het gemeentebestuur van Ieper geen stappen onderneemt, verdwijnt dit stuk groen en wordt de wijk met tal van problemen opgezadeld, dit is onverantwoord.”

Voor een tweede maal werd een project ingediend voor de bouw van 3 meergezinswoningen in de kuip van de vroegere velodroom aan de Velodroomstraat in Ieper. Groen Ieper heeft daartegen verschillende bezwaren. “Het bouwproject vormt een gevaar voor de leefbaarheid van de wijk, het verkeer en de waterhuishouding”, zegt Groen-raadslid Sam Vancayseele. “Bovendien worden er enkele afspraken uit het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) omzeild, zoals de bouwhoogte van de panden.” Het RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt.

Bestemmingsvoorwaarden

Het raadslid verwijst naar het groene lobbenplan dat het noorden van Ieper moet verzekeren van het nodige groen. Sam Vancayseele zegt te hebben gepraat met verschillende bewoners van de wijk die hem duidelijk maakten welke problemen ze op zich af zien komen als de huizen er staan.

“Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan biedt de groene lob net heel wat kansen om de leefbaarheid van de wijk te verhogen met een parkgebied. Het is dan ook jammer dat er in de plaats problemen zouden worden gecreëerd”, aldus Sam Vancayseele. “Dat het gebied in het RUP als woonzone staat ingeschreven mag geen reden zijn om op de knieën te gaan. De indiener van het project lapt de bestemmingsvoorwaarden aan zijn laars. Als dit project er doorkomt dan verliezen we niet enkel een groen oase, maar verlies ik ook mijn geloof in het huidig stadsbestuur.”

Schepen Bolle

Het raadslid verwijst naar een tussenkomst van Philip Bolle (sp.a) in een gemeenteraad in 2018. Bolle toen nog gemeenteraadslid, is nu schepen. “Ik wil Philip Bolle als schepen van Omgevingsvergunningen oproepen om een belofte uit 2018 aan de bewoners na te komen en hem aansporen om namens het stadsbestuur zelf bewaar in te dienen. Indien het gemeentebestuur van Ieper geen stappen onderneemt, verdwijnt dit stuk groen en wordt de wijk met tal van problemen opgezadeld, dit is onverantwoord”, aldus nog het raadslid.