Groen Ieper en PVDA Ieper-Westhoek roepen op de coronawaardebon weg te schenken aan Op ’t Spoor en Tegaore Christophe Maertens

26 augustus 2020

09u46 0 Ieper Groen Ieper en PVDA Westhoek roepen op de coronawaardebonnen weg te schenken aan een sociaal project. Groen stelt vzw Op ’t Spoor voor, terwijl PVDA aan welschijnschakel Tegaore denkt.

“Binnenkort krijgen Ieperlingen hun waardebon in de bus. In de communicatie van de stad blijkt dat er niet meer gesproken wordt over het wegschenken van deze bon”, zegt fractieleider Jordy Sabels van Groen Ieper. “Het had een mooi teken van solidariteit geweest naar mensen die het moeilijker hebben in deze tijden.” De partij roept Ieperlingen daarom op hun bon te schenken aan vzw Op ’t Spoor, de voedselbedeling in Ieper.

Ook PVDA Ieper-Westhoek doet een oproep naar solidariteit. “We zijn blij dat het stadsbestuur de inwoners van Ieper een financieel duwtje in de rug geeft. Dat dit financieel steuntje ook de lokale horeca en handelaars ten goede zal komen, juichen we toe. Omdat de bon niet op naam staat, kan die echter ook weggegeven worden”, zegt voorzitter Ludovic Ide van PVDA Ieper-Westhoek. Wie wil, kan zijn bon inleveren aan het Minneplein 40 in Ieper of contact opnemen via pvdaieper@gmail.com of op 0473/60.09.98. “De ingezamelde coronabonnen zullen geschonken worden aan welzijnsschakel Tegaore, dat mensen in armoede ondersteunt.”