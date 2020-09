Groen Ieper doet voorstellen voor een betere mobiliteit in de stad: “We gaan voor een mobiliteitsplan op maat van Ieper en de deelgemeenten” Christophe Maertens

09 september 2020

06u30 0 Ieper Op 20 september vindt in Ieper de Dag van de Mobiliteit plaats. In vergelijking met vorig jaar wordt deze editie een stuk uitgebreider, met meer activiteiten én een grotere autovrije zone. Naar aanleiding van het evenement legt Groen Ieper 11 punten op tafel voor een betere mobiliteit in de stad.

Op de gemeenteraad gooide Jordy Sabels (Groen) 11 punten op tafel waarmee zijn partij die voor een betere mobiliteit in de stad kunnen zorgen. “In oktober 2018 lanceerde burgemeester Emmily Talpe haar 11 uitdagingen voor Ieper, nu wil Groen Ieper naar analogie graag 11 constructieve voorstellen doen om van het Ieperse mobiliteitsplan een succes te maken”, aldus de fractieleider. “Samen met het stadsbestuur willen we op deze manier gaan voor een mobiliteitsplan op maat van onze stad en deelgemeenten.”

De 11 voorstellen

1. Inspraak staat centraal bij de opmaak van het plan.

2. Ieper gaat voor een langetermijnvisie op vlak van mobiliteit en denkt daarbij een drie sporenplan uit voor 2024 - 2030 – 2040. Daarbij wordt rekening gehouden met de veranderingen binnen onze bevolking, zoals de toename van de vergrijzing.

3. Deelmobiliteit in de deelgemeenten en een werkwijze zoals met de RUP’s, er wordt dus gekozen voor specifieke plannen per deelgemeente om deze dan mooi te verwerven in één geheel mobiliteitsplan.

4. Bussen volledig uit het centrum, enkel de centrumbus krijgt nog toegang.

5. Niet enkel comfort, ook veiligheid. Zowel voor voetgangers als fietsers.

6. Knip op de Neermarkt.

7. Betere vormen van signalisatie, zowel op vlak van veiligheid als op het vlak van aanwijzen van parkeerzones.

8. Verschillende vormen van parkeren, voor gezinnen, bewoners, shop & go en mindervaliden. De rest omleiden naar de randparkings.

9. Een parkeertoren: een plaats zoeken tegen 2024, bouwen tegen 2030, markt parkeervrij maken in 2030.

10. Tegen 2024 10 fietsstraten en in 2030 65 procent van dorpskernen en de stadskern fietszone

11. Fietsas Noord-Zuid via de Boomgaardstraat, Neermarkt en de Leet.

“Via deze 11 punten willen we vooral een lans breken voor partij- en bestuursoverschrijdende samenwerking waarin inspraak centraal staat”, aldus nog Sabels.

Commissie verkeer

“We nemen alle suggesties mee bij de uitwerking van het nieuwe mobiliteitsplan”, reageert burgemeester Emmily Talpe. “We streven naar een zo breed mogelijk draagvlak. We bouwen het mobiliteitsplan verder op in open verstandhouding en afstemming met het daartoe voorziene adviesorgaan: de commissie verkeer. Deze komt nu heel geregeld samen met de bedoeling om constructief samen te werken, over de partijgrenzen heen, maar ook met de andere betrokken instanties: Het centrummanagement, de toegankelijkheidsraad, de fietsersbond, de seniorenraad, de milieuraad, de jeugdraad. In een latere fase is het dan de bedoeling de bredere bevolking hierbij te betrekken. Hoe dat precies zal lopen, dat werken we nog verder uit en zal ook afhangen van de geldende coronamaatregelen.”