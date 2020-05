Groen: “Een sociaal appartement moet op de sociale huurmarkt komen” Christophe Maertens

06 mei 2020

12u44 0 Ieper De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in Ieper maakt 166.000 euro vrij voor de renovatie van een sociaal appartement in de Menenstraat. Groen Ieper vindt het niet meer dan logisch dat het appartement gebruikt zou worden voor de sociale verhuur. Dat is echter niet zeker en dat betreurt de oppositiepartij.

Het appartement in de Menenstraat 19 is aan een grondige renovatie toe zodat het opnieuw kan worden verhuurd. Het gebouw moet op verschillende vlakken worden aangepakt. In totaal gaat het om een investering van 166.000 euro. “Wij vragen ons af of deze werken nuttig zijn of er alternatieve pistes bekeken zijn zoals verkoop van het appartement. Zijn er geen investeringen die meer opbrengen voor het sociaal welzijn van onze burgers?”, vroeg Groen-raadslid Sam Vancayseele op de digitale gemeenteraad. “En vooral, zal dit appartement dan gebruikt worden voor sociaal verhuur of op voor de privémarkt, eens het af is? Als het appartement eigendom is van de Raad van Maatschappelijk Welzijn (het vroegere OCMW, nvdr) lijkt ons dat een logisch gevolg.”

Bovenwinkelwonen

“Het is een aanzienlijk bedrag dat wordt geïnvesteerd, maar dat geeft een indicatie van de toestand van het pand”, zegt schepen Philip Bolle (sp.a). “Met redenen heeft dit bestuur bij het opstellen van de meerjarenplanning een nooit eerder geziene investering van 3,6 miljoen euro ingeschreven voor renovatiewerken aan onze sociale huurpanden. We hebben de verkoop van het pand overwogen, maar dat zou onverstandig zijn om twee redenen: de staat van het appartement laat een zeer lage opbrengst vermoeden en bij een verkoop verzeilen we in een situatie van mede-eigenaarschap omdat wij eigenaar blijven van de onderliggende horecazaak. Of de invulling al dan niet sociale verhuur wordt, is nog niet uitgemaakt en wordt na de oplevering beslist. Maar bovenwinkelwonen wordt hiermee gestimuleerd wat mee leidt tot een vitale winkelstraat en een betere sociale controle.

“Sociale investeringen moeten ook terecht komen in de sociale huursector. Dat hier geen bevestiging kan komen van een socialistische schepen, een partij van de solidariteit, vinden wij als fractie bijzonder pijnlijk”, reageerde Groen Ieper.