Gratis opleiding e-commerce met Cis Scherpereel Christophe Maertens

28 september 2019

Stad Ieper biedt een gratis opleiding e-commerce voor lokale handelaars aan. Snel inschrijven is de boodschap.

De opleiding vindt plaats op donderdag 3 oktober en dat tussen 19.30 uur en 21 uur in AC Auris. Spreker van dienst is Cis Scherpereel. De man is E-commerce strateeg, medezaakvoerder van Mex United, auteur van ‘De people factor in e-commerce’ en co-auteur van ‘Het oneerlijke voordeel’. Hij stond aan de wieg van e-commere projecten voor onder meer Duvel Moortgat, Jules Destrooper, Hubo, Bel&Bo, Maxitoys, Fun, Colora en verzorgde het grootste deel van de content van hetinternetookuwzaak.be en gaf hierrond reeds tientallen infosessies. Inschrijven kan via economie@ieper.be.