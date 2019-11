Gratis nieuwjaarsreceptie voor alle Ieperlingen: een euro waarborg voor de herbruikbare beker Christophe Maertens

20 november 2019

18u49 0 Ieper Op 5 januari trakteert het stadsbestuur van Ieper met een nieuwjaarsreceptie tussen 11 uur en 13 uur op de Grote Markt. De Ieperlingen brengen best een euro mee als waarborg voor de herbruikbare bekers.

Het Ieperse stadsbestuur zorgt voor kinderanimatie, gratis drankjes, hapjes en een hartverwarmend samenzijn met heel veel Ieperlingen. Alle kinderen mogen gratis de ijspiste op. De stad vraagt een 1 euro-muntstuk mee te brengen naar de nieuwjaarsreceptie. Vanaf 1 januari is ook de stad immers verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken op evenementen. De euro dient als waarborg. Wie warme soep of warme chocolademelk wil drinken, brengt zijn of haar tas mee. Mensen kunnen ter plaatse ook een kop aankopen voor 1 euro.