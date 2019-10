Gratis Halloweenavond in Ieper Christophe Maertens

28 oktober 2019

Op 31 oktober vindt op de Grote Markt in Ieper het slotspektakel rond Halloween plaats.

• 19.30 uur tot 22.30 uur: doorlopend grime, glitter tattoos, Halloween figuur die ballonnen plooit, griezels die snoepen uitdelen en steltlopers.

• 19.45 uur tot 20 uur: optreden dansgroep Dance Space in Halloween-thema en heksendans met de kinderen

• 20.15 uur tot 20.30 uur: optreden drumband Heilige Familie Ieper met steltlopers

• 21 uur tot 21.15 uur: optreden dansgroep Dance Space in Halloween-thema en heksendans met de kinderen

• 21.30 uur tot 21.45 uur: optreden drumband Heilige Familie Ieper met steltlopers

• 22 uur tot 22.15 uur: optreden dansgroep Dance Space in Halloween-thema en heksendans met de kinderen

• Slotspektakel om 22.30 uur: aankomst stoet, toneel en heksenverbranding

• Einde rond 23 uur

Voor de Halloweentocht op 31 oktober is inschrijven niet meer mogelijk, die is volledig volzet. Nog tot 31 oktober kunnen mensen hun favoriete Halloweenetalage kiezen via de Facebookpagina ‘Shop in Ieper’.