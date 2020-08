Gouverneur verbiedt publiek en buitenlandse piloten op Monteberg Rally: “Zolang de rallyfederatie geen coronamaatregelen treft, kan ik dat niet toelaten” Christophe Maertens

19 augustus 2020

09u30 2 Ieper Er is onrust ontstaan in de rallywereld nu gouverneur Carl Decaluwé besloten heeft dat er op rallywedstrijden geen publiek of buitenlandse piloten en copiloten mogen aanwezig zijn. “Het is geen aangename beslissing, maar de veiligheid primeert”, zegt Decaluwé. Voor de rally van de Monteberg betekent dat een streep door de rekening.

Aanvankelijk stond op 2 en 3 mei in Heuvelland de Monteberg Rally op het programma, maar door de coronacrisis werd de wedstrijd verplaatst naar 29 en 30 augustus. Het rallycentrum verhuist daarbij naar Poperinge. Zoals de kaarten nu op tafel liggen, zal de wedstrijd echter gereden worden zonder publiek en zonder buitenlandse deelnemers. “Ik kan dat niet toelaten”, zegt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. “Er ligt voor de rally geen duidelijk protocol op tafel ligt. Wieler- en voetbalwedstrijden hebben dat wel. Het verschil met een wielerwedstrijd is dat het publiek bij rally’s alleen in een aantal zones mag staan en het is onmogelijk die te controleren op coronamaatregelen. Zolang de rallyfederatie geen draaiboek voorlegt waarin regels rond corona staan, geef ik rallyorganisatoren geen toelating voor publiek en buitenlandse deelnemers. Het is geen aangename beslissing, maar de veiligheid primeert.” Er is een nuance voor rijders uit het buitenland: piloten die een officiële werkvergunning op zak hebben, kunnen wel deelnemen.

Te streng

Alain Penasse van Superstage, dat de Monteberg Rally organiseert, wil niet veel commentaar geven. “Ik kan allen maar zeggen dat de Monteberg Rally wordt gereden en dat we de richtlijnen zullen opvolgen.”

De buitenlandse deelnemers mogen wel als toerist naar ons land komen, maar voor een sport die het al moeilijk heeft, kan het dan niet. Trouwens, wie in de wagen zit, bevindt zich toch in een bubbel Rallypiloot Kurt Vandevenne

Rallypiloot Kurt Vandevenne (50) uit Veurne ziet zijn deelname aan de Monteberg alvast door de neus geboord. De man nam jaren deel van verschillende binnen- en buitenlandse wedstrijden, maar focust zich in de herfst van zijn carrière op de historics. “Het probleem is dat mijn copiloot en de ploeg mecaniciens allemaal Britten zijn.” De copiloot van Kurt is de 70-jarige David Jones, een man die trouwens nog altijd marathons loopt. “Ook voor David was het uitkijken naar de Monteberg Rally. Hij had er zelfs veertien dagen quarantaine voor over. Nu valt alles in het water. We hebben heel het seizoen nog niets kunnen doen en het ziet er voor de rest van het jaar niet goed uit. Ik vind dat de gouverneur wel heel streng is. De buitenlandse deelnemers mogen wel als toerist naar ons land komen, maar voor een sport die het al moeilijk heeft, kan het dan niet. Trouwens, wie in de wagen zit, bevindt zich toch in een bubbel. Het is niet dat je dan in contact komt met veel andere mensen.”