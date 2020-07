Golfkarretje op zaterdagmarkt voor minder mobiele mensen Erik De Block

30 juli 2020

17u13 1 Ieper Zoals eerder vermeld, gaat de zaterdagmarkt in Ieper vanaf dit weekend heel de maand augustus terug door in de Leopold III-laan en dus niet langer op de Grote Markt. De stad voorziet voor mensen die de langere afstand van de markt moeilijk kunnen overbruggen vanaf 9 uur een golfkarretje op het marktparcours.

Het brengt de marktbezoekers naar hun wagen of naar een parkeergelegenheid. Wie wil opstappen steekt de hand op als het golfkarretje voorbijkomt

“We vinden het belangrijk dat mensen die minder mobiel zijn ook de tijdelijke zaterdagmarkt kunnen bezoeken”, zegt schepen Diego Desmadryl: “Mensen die niet goed te been zijn hebben vaak iemand mee om hen te helpen. Dat is geen probleem, de buggy die we voorzien kan die mensen vervoeren op het markttraject.”

Op de zaterdagmarkt is het dragen van een mondmasker verplicht, moet je nog steeds 1,5 meter afstand houden en blijf je niet langer dan noodzakelijk. De in- en uitgangen bevinden zich aan de parking van de sporthal, de poternebrug en nabij de Menenpoort. Op die plaatsen staan begeleiders met ontsmettingsmiddelen. Handen ontsmetten is noodzakelijk.

De looplijn start aan de sporthal richting Menenpoort, de teruglooplijn start ter hoogte van de Menenpoort tot aan de sporthal op het grindpad naast de straat. Alle marktkramers kunnen aanwezig zijn, er is geen beperking in het aantal kramen