Godelieve Voet viert 105de verjaardag: "Of ik nog wilde plannen heb? Neen, het is tijd om met pensioen te gaan"

08 oktober 2019

In rusthuis Zonnelied in Ieper heeft Godelieve Voet dinsdag haar 105de verjaardag gevierd. De vrouw is nog heel fit. Zo deed ze onlangs haar huwelijksreis opnieuw en waagde ze zelfs nog een parachutesprong. "Och, dat stelde niks voor. Vroeger waren we het gewoon om van de hooiwagen te springen."

Kwik en monter. Dat kun je zeker nog zeggen als het om Godelieve Voet gaat. De vrouw vierde dinsdag in Ieper haar 105de verjaardag. Ondanks haar gezegende leeftijd is ze nog heel alert. Dat werd duidelijk toen haar kleinzoon Danny Cool zich op het verjaardagsfeest van jaartal vergiste over de geboorte van een broer. In nog geen seconde verbeterde ze hem, tot ieders verbazing.

Parachutesprong

Het grenst dan ook aan het onwaarschijnlijke wat de vrouw nog allemaal doet. Zo werd ze een paar jaar geleden door haar familie getrakteerd op een ballonvaart. Ze steeg op in Kaaskerke, waar ze in 1914 werd geboren. In juli van dit jaar trok ze met kleinzoon Danny nog naar het bedevaartsoord Lourdes. Met de trip wou ze haar huwelijksreis nog eens opnieuw doen. In 1950 was ze namelijk met haar man Marcel naar de Franse stad gereisd. Toen Marcel in 1987 kwam te overlijden, verhuisde Godelieve van Kaaskerke naar Diksmuide, waar ze uiteindelijk tot haar 102de zelfstandig bleef wonen. Daarna verhuisde ze naar Huize Zonnelied in Ieper. “Ondertussen heeft ze niet stil gezeten”, lacht kleinzoon Danny. Op 19 september deed ze dan ook iets waarmee ze iedereen met verstomming heeft geslagen, namelijk een parachutesprong in duo. “Die verliep heel goed, ze bleef kalm”, weet Danny Cool. “Normaal zou de sprong plaatsvinden op 15 september in Moorsele, maar door het slechte weer moest ze uitwijken naar het Nederlandse Arnemuiden.”

“Of ik nog plannen heb? Neen, ik denk dat het tijd is om met pensioen te gaan”, lacht de kranige eeuwelinge.

In het rusthuis is Godelieve een graag geziene gaste. “Ze kent weinig angsten en laat de dingen gewoon op zich afkomen”, vertellen de medewerkers en de directie. “Ze is wel blij dat haar gezondheid nog toelaat de dingen te doen die ze nog wil doen. Ook humor is een eigenschap die bij Godelieve goed bewaard is gebleven. Dat vindt ze erg belangrijk in het leven. ‘Op mijn leeftijd is het gepermitteerd om nog zo’n zottigheden uit te halen’, grapt ze dan. In haar verhalen valt meteen op hoe belangrijk haar familie voor haar is. ’s Avonds heeft ze de goede gewoonte om nog een gebedje te lezen voor haar familie. Als er een ding is wat we vandaag kunnen leren van haar, dan is het wel haar levensmotto: ‘Veel lachen en meepakken wat je kan.’” Godelieve zal trouwens te zien zijn in het één-programma ‘Vandaag over een jaar’, waarin ook de parachutesprong zal te zien zijn.