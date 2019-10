Gloednieuwe keramiekoven aangekocht voor dé Academie: “Kunstlessen worden steeds populairder bij volwassenen. De keramiekopleiding is volzet.” Christophe Maertens

16 oktober 2019

11u58 0 Ieper In dé Academie van Ieper werd een splinternieuwe keramiekoven geleverd. “De oven was broodnodig. Onze 5 ovens worden heel intensief gebruikt en daarnaast is onze keramiekopleiding heel populair. Maar liefst 55 mensen hebben zich dit jaar voor deze opleiding ingeschreven.”

De stad Ieper kocht de oven aan en koos voor een zeer gebruiksvriendelijk model met uitschuifbare bodem. Zo'n bodem is volgens het stadsbestuur handiger en ergonomisch beter, vooral als er grote werken worden afgebakken. "De oven kost 15.000 euro en is groot genoeg voor grote kunstwerken en volledig conform alle veiligheidsvoorschriften", zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). "De oven staat in een speciaal daarvoor ingerichte technische ovenruimte. Leerlingen mogen er nooit alleen bakken, dat gebeurt altijd onder toezicht van leerkracht keramiek Veerle Decapmaker."

Keramiek in de lift

Niet alleen in Ieper, maar overal in Vlaanderen merken academies dat keramiek in de lift zit. “Leerlingen geven aan dat het fysieke werken met de handen, het voelen van materie, hen aantrekt. Het is een traag medium. Iets wat veel mensen wel waarderen in soms drukke tijden. De opleiding keramiek heeft een duidelijk ambachtelijk aspect, dat ver af staat van massaproductie. Elk stuk dat met eigen handen wordt gemaakt is uniek. Verder vraagt keramiek een bijzondere techniciteit, bijvoorbeeld om glazuren te ontwikkelen. Het is een traag beeldend medium waarin ambacht en het artistieke hand in hand gaan”, aldus directeur Koen Verhaeghe.

Maar niet alleen de opleiding Keramiek groeit gestaag. Dé Academie merkt deze groei in alle opleidingen voor volwassenen én kinderen. In tien jaar tijd is het aantal leerlingen van Dé Academie van zo’n 2100 in 2009 naar meer dan 2800 inschrijvingen in 2019 gegroeid.

Nieuwe uitdagingen

“Er zijn waarschijnlijk wel een paar verklaringen voor onze groei te vinden: het unieke kader van de neerstad waar onze hoofdschool in ligt - in de nabijheid van bib en archief - opleidingen die onze school in omliggende gemeenten organiseert, het brede scala aan opleidingen zowel voor beeld, muziek en woord, maar vooral de deskundigheid en gedrevenheid van de leerkrachten dragen bij tot het succes”, aldus de directeur. “Dé Academie zoekt naar nieuwe uitdagingen in de opleidingen. Daarbij geven we steeds vaker out of the box les: kunstdisciplines worden gecombineerd, nieuwe en digitale kunstvormen worden omarmd en mensen kunnen hun persoonlijke interesses volgen en eigen trajecten uitbouwen.”

Professioneel materiaal

“Kunst leeft…Dé Academie Ieper bewijst het”, zegt schepen Valentijn Despeghel. “Als nieuw stadsbestuur willen we alle kunstvormen actief ondersteunen want aan talent in de verre Westhoek geen gebrek, zo blijkt. Als je op jonge leeftijd een goede opleiding krijgt en met professioneel materiaal kan werken, is dat een pluspunt. Daarenboven verdienen onze leerkrachten het ook om met goed materiaal te kunnen werken. Dat zijn we aan hen verplicht. Ik hoop dat we op deze manier onze opleiding keramiek naar een nog hoger niveau kunnen tillen.”