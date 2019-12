Gloednieuw kunstwerk zweeft in Zillebeke LBR

08 december 2019

01u13 0 Ieper Het gloednieuwe kunstwerk ‘het paviljoen’ werd zaterdag geïnstalleerd in Zillebeke. Een metershoge constructie van de bekende Amerikaanse kunstenaar Brody Neuenschwander werd geïnstalleerd met een krant. Het kunstwerk werd ontworpen en gemaakt op basis van ideeën van de dorpelingen zélf.

Nadat de herinrichting van de dorpskern in Zillebeke al goed vorderde, mocht het dorp het paviljoen van Brody Neuenschwander verwelkomen. Zaterdag werd het gloednieuwe kunstwerk geïnstalleerd met behulp van een kraan. Sinds het najaar van 2016 loopt een speciaal traject rond hedendaagse beeldende kunst in de Ieperse deelgemeente Zillebeke. De herinrichting van de dorpskern was de perfecte aanleiding voor een nieuwe hedendaagse kunstingreep. De Zillebekenaren kregen veel inspraak om het kunstwerk te kiezen en tot stand te brengen.

Een groep vrijwilligers werkten onder begeleiding van curator Theun Vonckx (De Queeste Art) aan het project. De leden van de opdrachtgeversgroep zijn: Dirk De Poorter, Patrick Deldaele, Evelien Demeulenaere, Eva Denys, Ives Goudeseune, Ann Huygelier, Nathalie Sigiez, Isabel Therssen, Brigitte Vandamme, July Vanoplynes, Peter Vanthuyne en Jo Vercaigne. De groep koos om te werken met kalligraaf en tekstkunstenaar Brody Neuenschwander. De kunstenaar is geboren in Houston, Texas (USA) en sinds 1993 woont en werkt hij in Brugge. Hij kreeg verschillende onderscheidingen, zoals de Belle Lettere Award voor zijn werk ‘The Book of Silence’ en de Premio d’Arte van de President van Italië. In 1999 ontwierp Brody Neuenschwander de Millenium Christmas Stamp voor de UK Royal Mail. Hij werkte recent aan een kunsthistorische documentaire in opdracht van de BBC, Arte en (PBS) Public Broadcasting Service.

Tijdens een atelierbezoek bij Brody Neuenschwander ging de groep in gesprek met de kunstenaar. Ze gaven aan dat Zillebeke nood had aan een centrale ontmoetingsplaats. Brody en de groep werkten een idee uit om een ‘piazza’ te maken en dat werd wat later ‘een paviljoen’. Een eerste plan werd samen uitgewerkt en zo kwam het idee om een groot zwevend sculptuur te creëren boven de nieuwe groene zone, schuin voor de kerk. Dit verwijst qua vorm indirect naar de grote vijver en onder het paviljoen kunnen mensen zitten en wandelen. De constructie zweeft boven de groene zone op een drietal meter, tussen de nieuw aangeplante bomen, nieuwe bankjes en het nieuwe wandelpad in deze zone.

Het kunstwerk bestaat uit een tekst die werd gelaserd in gemetalliseerd staal en kan zonlicht doorlaten waardoor de tekst in schaduw worden geprojecteerd. De tekst werd in samenwerking met de Vrije Basisschool Sint-Vincentius in Zillebeke uitgewerkt en werd samengesteld uit de verhalen die de kinderen schreven. Het verhaal gaat over twee figuren, Zille en Beke, en schetst de allegorische ontstaansgeschiedenis van het dorp. In GO! basisschool De Klaproos maakten de kinderen tekeningen die zullen tentoongesteld worden tijdens de inhuldiging van de nieuwe dorpskern.