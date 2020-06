Glasbol Griettenstraat staat te dicht bij de straat en wordt verplaatst Christophe Maertens

09 juni 2020

13u04 0 Ieper Het stadsbestuur van Ieper gaat de verharding aan de glasbol in de Griettenstraat groter maken waardoor de bol kan verplaatst worden. De gasbol staat nu te dicht bij de straat en dat zorgt ervoor dat er regelmatig glasscherven op de asfalt terecht komen.

Op de gemeenteraad van afgelopen maandag kaartte Nancy Six (IEPER2030) een probleem aan met de glasbol in de Griettenstraat in de Rederijkerswijk in Ieper. “Het probleem is dat de bol te dicht bij de straat staat”, aldus raadslid Six. “Wanneer iemand een bokaal of glas laat vallen, dan komen scherven op de rijbaan terecht. Dat heeft vaak nare gevolgen voor de fietsers die daar voorbijkomen. Gelukkig is het een doodlopende straat en is het verkeer er beperkt.” Nancy Six stelt voor om de bol een kwartdraai te verplaatsen. “Nu zijn de openingen om het glas door te steken naar de Griettenstraat gericht maar na een kwartdraai zouden die naar de Augustijnenstraat gericht zijn. Als er dan iets valt, dan komen de scherven niet langer op de rijbaan terecht. We weten niet welke alternatieve sites er onderzocht werden en in hoeverre er gesprekken geweest zijn met het VTI om de glasbol bijvoorbeeld op de hoek van hun personeelsparking te zetten, daar waar vroeger al eens een kledij-inzamelbak heeft gestaan.”

Het stadsbestuur lost het anders op en gaat de bestaande verharding bij de glasbol uitbreiden. “En daardoor kunnen we de glasbol achteruit plaatsen”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Deze werken zou normaal tegen 30 juni gerealiseerd moeten zijn. Daarnaast is zowel aan de ophaler zelf - bij de wekelijkse lediging van de glasbollen - als aan de groendienst gevraagd om eventuele glasscherven op te ruimen.”