Gitarist Epica steekt Ieperlingen hart onder de riem met akoestische Last Post Christophe Maertens

08 april 2020

Isaac Delahaye (38), Ieperling en gitarist van de hardrockgroep Epica, heeft een akoestische versie van The Last Post gemaakt.

“Het is mijn groet naar iedereen in Ieper, de stad waar ik ben geboren en opgegroeid”, zegt de gitarist. “Nog altijd de mooiste stad van de wereld, maar ik ben misschien wel een beetje bevooroordeeld.”

Isaac Delahaye is een bekende Belgische metalmuzikant, die sinds 2009 vast lid is van de populaire Nederlandse band Epica. Samen met zijn band toert de Ieperling over heel de wereld voor uitverkochte zalen. Met zijn ode aan Ieper is het duidelijk dat hij zijn geboortestad nog steeds een warm hart toedraagt.