Gillis Verhelst (KVK Westhoek): “het zal er moeten op zijn, we gaan ervoor knokken” Zondag openingsmatch thuis tegen Sparta Petegem Erik De Block

17 september 2020

09u39 0 Ieper Tweedenationaler KVK Westhoek start zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen KFC Sparta Petegem. De bezoekers zijn elk seizoen goed voor een plaats in de linkerkolom. “Een voor mij totaal onbekende ploeg”, aldus nieuwkomer Gillis Verhelst. Hij wordt door KV Kortrijk uitgeleend aan de ploeg van trainer Bruno Debo.

Gillis Verhelst (20) woont in Rollegem-Kapelle. Hij begon bij de jeugd van Olympic Ledegem en trok dan op zijn tiende naar KV Kortrijk waar hij een profcontract voor één jaar mocht tekenen. Op zijn leeftijd is spelen uiteraard belangrijk en om ervaring op te doen belandde hij dus in het Crack Stadion in Ieper.

“Yves Verlinde is de assistent-trainer bij de beloften van KVK en hij heeft bij Westhoek goede contacten”, aldus Gillis. “Ik had een gesprek met mijn nieuwe club en het gevoel was direct goed. Ik voel me hier thuis. Het gaat zeer goed. We hangen meer en meer aan elkaar. Het gaat iedere keer beter.”

Van trainer Bruno Debo geniet de jonge linksback alvast het vertrouwen want in de bekermatchen thuis tegen SK Denderhoutem en op Rochefort mocht hij starten. Zondag is het voor de punten en de centen. “Het zal er moeten op zijn”, blikt Gillis vooruit. “We gaan ervoor knokken. De nederlaag in Rochefort (het werd er 4-1, red) zal in de spelersgroep niet blijven hangen. Iedere wedstrijd is anders en is het op naar de volgende.”

Van de beloften in 1A naar het eerste elftal in tweede nationale is een grote stap. “Qua duelkracht is er heel wat verschil”, aldus Verhelst. “Er komt meer mannelijkheid aan te pas. Ik leer veel bij. Ook op de training van de ploegmaats die ervaring van hoger op hebben.”

Iedereen is na een lange voorbereiding door corona tevreden dat het komend weekend eindelijk begint. “We speelden wel veel oefenwedstrijden maar na een overwinning is dat niet hetzelfde gevoel als winnen in de competitie”, aldus de student bachelor elektromechanica aan Vives Kortrijk. “Vermits het voor mij allemaal nieuw is, valt het moeilijk in te schatten wat we van KVK Westhoek mogen verwachten. Ik hoor vertellen dat het een zeer sterke reeks is. Een mooie reeks ook met veel ploegen uit onze provincie.”