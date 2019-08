Giftige blauwalgen in Dikkebusvijver: opnieuw waterrecreatieverbod Christophe Maertens

27 augustus 2019

17u49 4 Ieper In Dikkebusvijver in Ieper zijn opnieuw giftige blauwalgen aangetroffen. Burgemeester Emmily Talpe heeft daarom een waterrecreatieverbod uitgevaardigd.

De beslissing van de burgemeester werd genomen na advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid en recente waarnemingen van de Vlaamse Milieumaatschappij van een duidelijke bloei van cyanobacteriën. “Gezien de risico’s wordt opnieuw een tijdelijk recreatieverbod uitgevaardigd. Mensen en dieren komen beter niet in contact met de giftige algen: zwemmen en watersporten zijn dus verboden”, zegt de burgemeester. “We zullen de situatie opvolgen en controleren regelmatig het water. Gezien de huidige weersomstandigheden verwachten we de komende dagen geen verandering. Er worden infoborden rond de vijver geplaatst.” De vijver werd vorige winter nog uitgebaggerd in de hoop dat de blauwalgen zouden wegblijven, maar dat heeft dus niet mogen baten.