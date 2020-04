Gft-containers wekelijks opgehaald Christophe Maertens

01 april 2020

14u12 0 Ieper In Ieper worden de GFT-containers, oftewel de ‘groene bakken’, vanaf volgende week wekelijks opgehaald in plaats van tweewekelijks. Het stadsbestuur besliste dat in het kader van de coronacrisis. “Het achterlaten van grasmaaisel of snoeisel in wegbermen en grachten beschouwen we als sluikstorten.”

Het ophalen van het groenafval gebeurt in Ieper tweewekelijks, met uitzondering van de zomerperiode, waarbij wekelijks wordt opgehaald. Voor dit jaar zou de zomerregeling starten in de week van 18 mei, maar het stadsbestuur besliste om dit te vervroegen. Concreet zal de ophaling van groente-, fruit- en tuinafval al vanaf 6 april wekelijks gebeuren, op dezelfde dag als de grijze container.

“De strikte coronamaatregelen in combinatie met de eerste lentedagen zorgen ervoor dat heel wat groene vingers gaan kriebelen”, aldus schepen van Milieu Valentijn Despeghel. “We kregen meermaals de vraag van onze inwoners waar ze met hun grasmaaisel naartoe kunnen. Daarom komen we nu met een oplossing: afvalophaler Ieperrein zal vanaf volgende week de groene bakken wekelijks ophalen. Zo geven we de Ieperlingen toch wat extra comfort in deze moeilijke tijden.”

Recyclageparken

Minister Zuhal Demir kondigde aan dat de recyclageparken vanaf 7 april onder strikte voorwaarden opnieuw open mogen. Afvalintercommunale IVVO bekijkt momenteel hoe ze dit in Ieper mogelijk kan maken. “Onder die voorwaarden valt onder meer dat de afstandsregels ten alle tijden bewaard moeten blijven en dat er geen samenscholingen plaatsvinden. De Vlaamse regering heeft de burgemeesters uitdrukkelijk gevraagd daarop toe te zien. Onze beslissing om de GFT-bak in Ieper wekelijks te laten ophalen, komt hieraan ook tegemoet. We willen vermijden dat mensen de komende weken hun tuinafval massaal naar het groenpark brengen”, zegt burgemeester Talpe. Wie nog geen gft-container zou hebben, kan altijd contact opnemen met de klantendienst van IVVO 057/21.41.60

Thuiscomposteren

“Tuiniers kunnen ook op onze stedelijke website en sociale media van de stad terecht voor extra composteringstips”, aldus schepen Despeghel. “Met enkele eenvoudige oplossingen kan je ervoor zorgen dat je de hoeveelheid tuinafval beperkt houdt.” Tips om thuis te composteren vind je op www.ieper.be en via www.vlaco.be

Wie grote hoeveelheden tuinafval heeft, kan een beroep doen op de stedelijke groendienst die dit aan huis komt. Dit na telefonische afspraak 057/239.530. Ophaling van groot tuinafval kost 50 euro.

Sluikstorten

Intussen wil de stad Ieper benadrukken dat sluikstorten niet kan. “Het achterlaten van grasmaaisel of snoeisel in wegbermen en grachten beschouwen we als sluikstorten”, aldus de burgemeester. “Dat geeft namelijk aanleiding tot verstoppingen, groei van brandnetels en ongedierte. Het opruimen van dit afval is een extra last voor de stadsdiensten en betekent minder tijd voor nuttigere zaken. Wie betrapt wordt op sluikstorten, riskeert een gas-boete én een opruimkost!”