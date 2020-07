Gezocht: getuigen van ongeval met fietser VHS

01 juli 2020

19u12 8

De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval dat gebeurde op donderdag 19 maart van dit jaar, rond 18.50 uur in de Blauwepoortstraat in de Ieperse deelgemeente Zillebeke. Dat is de verbindingsstraat tussen het centrum van Zillebeke en de Komenseweg. Bij het ongeval waren een fietser en een automobilist betrokken. Wie informatie heeft over het ongeval wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het nummer 057/230.500 of via pz.arroieper.interventie@police.belgium.eu. Discretie verzekerd.