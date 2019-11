Gezin zet zich in voor goed doel na zelfmoord 13-jarige zoon: “Ons inzetten tegen pesten is nog te zwaar” Laurie Bailliu

26 november 2019

17u46 4 Ieper Ramona Ruckebusch uit Vlamertinge verloor haar 13-jarige zoon Lars Declercq aan zelfmoord omdat hij de pesterijen op school niet langer aankon. Samen met haar gezin zet ze zich nu in voor Think Pink “Ons inzetten tegen pesten is emotioneel nog te zwaar, maar toch willen we iets doen met Lars in ons achterhoofd”, vertelt ze.

Het gezin Declercq werd in februari 2015 geconfronteerd met een tragisch verlies. Ramona haar 13-jarige zoon Lars was het slachtoffer van pesterijen en stapte uit het leven tijdens de krokusvakantie. “Als gezin proberen we om positief in het leven te staan. Soms lukt ons dat heel goed. Andere momenten valt het ons heel zwaar. We zijn als koppel en gezin wel enorm hecht geworden en dat valt nooit meer breken”, vertelt Ramona. Ze is mama van 5 kinderen en één pleegzoon. “We rouwen elk op onze manier en iedereen heeft respect voor elkaars manier. Ikzelf babbel nog heel graag over Lars en kan ook heel goed over die dag en zijn dood spreken, maar ik kies zelf wanneer ik erover wil spreken. Het leven is natuurlijk zwaar zonder hem. Men zegt dat de pijn minder wordt, maar dat is volgens ons geen waar. Het is even intens, maar hoe je ermee omgaat evolueert. Je zoekt een weg om met dat verlies verder te kunnen gaan. Je ergert je niet meer zo aan dingen. Je geniet van de kleinste dingen zoals wandelen, een mooie vogel.. Momenten samen met het gezin zijn heel intens en belangrijk voor ons.”

Haar verdriet probeert Ramona om te zetten in kracht, maar eenvoudig is het niet. “Ik probeer jongeren te ondersteunen en er op één of andere manier voor hen te zijn. Mijn huidige job als huishoudster voor Ons Tehuis en dat heeft me veel voldoening. Ook overweeg ik om volgend schooljaar een cursus ervaringsdeskundige te volgen. Mijn doel is met heel mijn hart en al mijn liefde er te zijn voor mijn gezin, maar ook voor andere jongeren of volwassenen die het nodig hebben. Want van liefde geven krijg je energie.”

Die kracht en liefde investeren Ramona en haar gezin momenteel in Think Pink. “We wilden ons als gezin inzetten voor het goede doel, omdat we iets terug doen heel belangrijk vinden. Waarom we niets rond pesten doen? Dat vraagt momenteel nog teveel energie van ons. Kort na Lars zijn dood heb ik in scholen op bezoek geweest om een lezing te geven en te praten over Lars, maar dat was emotioneel te zwaar. ‘s Avonds eindigde ik met 39 graden koorts in de zetel. Ooit wil ik nog iets doen omtrent pesten, maar nu moet ik mijn eigen grenzen bewaken. Mijn lichaam zegt dat ik nog even moet wachten”, vertelt Ramona. “We kozen om Think Pink te steunen, want heel veel vrouwen worden ermee geconfronteerd. Heel veel facetten kunnen ook gesteund worden: behandelingen, onderzoeken, ontwikkelen van protheses, ondersteuning van patiënten en familie..”

Afgelopen weekend namen Ramona en haar zoon Nick voor het eerst deel aan een wandeling ten voordele van Think Pink. “Lars was erbij, dat voelden en merkten we. Om meer informatie te krijgen over de wandeling konden we terecht op een website waarin de naam ‘larrsie’ verwerkt zat. In onze ogen geen toeval. Het was voor ons een extra motivatie en teken dat we dit moesten doen.”

Volgend jaar staat een deelname aan de North C Walk in koksijde en The Longest Day in Spa op de agenda. “Om die wandelingen te sponsoren verkopen we verse (vegan) chocomousse en soep. Mijn zoon Nick en dochter Linde wandelen met mij mee. De andere gezinsleden helpen mee achter schermen. We zijn een echt team”, zegt Ramona. “Mijn zoon Nick is een gesloten jongen, maar tijdens de wandeling is hij tot rust gekomen, hebben we gelachen, werd er gesproken over Lars en bracht het ons dichter tijdens het rouwproces”

Volgend jaar wil Ramona grotere afstanden doen, dit jaar is een trainingsjaar. “Santiago de Compostella zouden we graag doen, maar daar zijn we nu nog niet klaar voor.” Wie Ramona en haar gezin wil steunen voor 3,5 euro 300ml chocomousse kopen of 13 euro voor 1 liter. ; “Alles zit in herbruikbare potten, want we denken uiteraard ook aan het milieu. Onze soep kost 3 euro per liter en kan afgehaald worden van woensdag tot zondag. Bestellen kan altijd tot maandagavond. In de secundaire Freneitschool in Poperinge vind je ons terug op 19 december tijdens de gezellige winteravond met hapjes en drankjes en mooie toonmomenten van de leerlingen. Wij mogen er gratis staan om chocolademousse en soep te verkopen. De winst mogen we helemaal zelf houden. Een heel mooi gebaar.” Wie wil bestellen kan dat via ramona1978@outlook.be.