Gewezen zaakvoerder van traiteur De Tokke is overleden Erik De Block

23 februari 2020

In zijn woning in Zonnebeke is Marc Hinnens (63) gestorven. Hij was een hard werkende kok. Marc Hinnens was destijds zaakvoerder van traiteur De Tokke langs de Meensestraat in Ieper en nadien feestzaal Westland aan de overkant van de kerk in Sint-Juliaan. Na de sluiting van de Tokke heeft hij steeds voor restaurants en traiteurs gewerkt. Marc Hinnens stond bekend als een zeer goede kok. Met enkele collega’s en slagers nam hij deel aan het BK barbecue. Hij woonde vroeger in Ieper.

Marc Hinnens werd geboren te Wevelgem. Hij was de vader van drie kinderen Nicolas, Emmanuel en Olivier. Er zijn daarnaast acht kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid gaat door op dinsdag 25 februari 2020 om 10 uur in de Sint-Jacobskerk op het Gezelleplein in Ieper