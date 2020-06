Gewezen uitbaatster café Sint-Joris overleden, Maria Vandenbroele werd 102 Erik De Block

03 juni 2020

16u50 0 Ieper In Koksijde is eeuwelinge Maria Vandenbroele (102) overleden. Ze was jarenlang uitbaatster van café Sint-Joris in Vlamertinge. In die periode waren er aan de overkant van de kerk wekelijks bruiloften en begrafenismaaltijden. Maria kreeg hulp van diensters en een kokkin. Sint-Joris was het clublokaal voor heel wat verenigingen.

In 1975 werd Frans Barroo de nieuwe uitbater van café Sint-Joris. Hij is vorig jaar onverwacht gestorven. In 2008 gaf Frans de fakkel door aan zijn dochter Inne. Maria Vandenbroele was de weduwe van Henri Barroo, neef van Frans Barroo. Ze werd geboren in Westvleteren. Haar ouders verhuisden in 1921 naar een boerderij in Vlamertinge.

Nadat ze stopte als cafébazin verhuisde ze naar de Slachthuisstraat in Ieper. Tien jaar geleden nam Maria haar intrek in residentie Villa in Sint-Idesbald in Koksijde. De uitvaartplechtigheid gaat door in intieme familiekring in de Sint-Vedastuskerk in Vlamertinge.