Gewezen sp.a-ondervoorzitter wordt nieuwe voorzitter PVDA Ieper-Westhoek Christophe Maertens

17 maart 2020

11u38 31 Ieper De partij PVDA Ieper-Westhoek heeft met Ludovic Ide (34) een nieuwe voorzitter. Hij neemt de plaats in van De partij PVDA Ieper-Westhoek heeft met Ludovic Ide (34) een nieuwe voorzitter. Hij neemt de plaats in van Geert Vanlangendonck , die zich meer wil focussen op provinciaal niveau.

Ludovic Ide, geboren en getogen Ieperling, werd in december 2018 lid van de partij nadat hij op 14 oktober 2018 - de avond van de gemeenteraadsverkiezingen - opstapte als ondervoorzitter van de lokale sp.a. Hij kon zich niet vinden in de coalitie met N-VA. Na even politiek ‘dakloos’ te zijn geweest, sloot hij zich aan bij de PVDA. “Het linkse, sociaal programma en de bottom-up werking van de partij sprak me onmiddellijk aan. Ik heb niet getwijfeld om een lidkaart aan te schaffen.”

Ide werd gevraagd kandidaat te zijn bij de Vlaamse verkiezingen van mei 2019. “PVDA boekte bij deze en de federale verkiezingen een ruime winst”, zegt de nieuwe voorzitter. “Het ledenaantal steeg - en blijft stijgen - en nieuwe basisgroepen werden gevormd. De partij herschikte zich nationaal, provinciaal en lokaal. In die optiek werd Geert gevraagd zich provinciaal te engageren en moest de lokale werking op zoek naar een nieuwe voorzitter.”

Ludovic, die beroepshalve leraar is, benadrukt dat het tijdens de huidige coronacrisis vooral van groot belang is om ons bewust te zijn van onze verantwoordelijkheid. Hij roept op geen risico te nemen die de eigen gezondheid en die van anderen in gevaar kan brengen. “Help elkaar waar nodig en mogelijk. De partij voegt onder het motto ‘zorg voor elkaar’ ook de daad bij het woord.” Lokaal kunnen mensen die het nodig hebben, contact opnemen via ieper@pvda.be, het formulier op de Facebookpagina PVDA Ieper-Westhoek in te vullen of te sms’en naar 0473/60.09.98.