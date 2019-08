Gewezen schepen Georges Vanderstichele (96)is overleden Erik DE Block

23 augustus 2019

10u57 0 Ieper Gewezen schepen Georges Vanderstichele (96) is thuis op ’t Lombaerthof in Brielen overleden. Hij was de echtgenoot van Godelieve Goemaere en vader van zeven kinderen.

Georges Vanderstichele was landbouwer en stapte in de politiek. Hij was voor de toenmalige CVP gemeenteraadslid en schepen in Ieper. Georges Vanderstichele kreeg de titel van ereschepen. Hij was arrondissementsvoorzitter van de CVP en de Boerenbond.

Georges Vanderstichele zette zich naast hard werken ook in voor het socio-cultureel leven. Hij was stichter en erevoorzitter van de Corneelkring Brielen, bestuurslid van de toenmalige Bond Grote en Jonge Gezinnen (BGJB), lid van de Landelijke Gilde Vlamertinge en van Okra Brielen

De uitvaartplechtigheid gaat door in de O-L-Vrouwekerk van Brielen op zaterdag 24 augustus om 10.30 uur.