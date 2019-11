Gewezen Kortrijks gemeenteraadslid Steve Vanneste niet veroordeeld voor poging doodslag, wel voor slagen en verwondingen



Christophe Maertens

28 november 2019

10u01 0 Ieper Voormalig Kortrijks gemeenteraadslid Steve Vanneste kreeg van de rechter in Ieper 10 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, nadat hij met zijn bestelwagen op een duo inreed. De man werd gedagvaard voor poging doodslag, maar daarvoor werd Vanneste niet veroordeeld, wel voor slagen en verwondingen. De twee andere betrokkenen in de zaak kregen eveneens een celstraf opgelegd, omdat ze zich niet onbetuigd lieten.

Op 21 december 2017 ging Steve Vanneste iets drinken in café ‘De 12 apostelen’ in Ieper. Aan de toog bevonden zich Niels B. en Pablo V. uit Ieper. Het kwam tot een discussie tussen de twee vrienden en Steve Vanneste rond ‘het uitbaten van een café’. Vanneste was op dat moment zelf nog cafébaas en ook Niels B. is in de horeca tewerkgesteld. De discussie mondde uit in verwijten. Er werd met een barkruk gegooid en Steve Vanneste werd in het gezicht gespuwd. De uitbater van ‘De 12 apostelen’ vond het welletjes en wees het drietal de deur. De twee vrienden gaf hij een kwartier voorsprong. Vanneste stapte daarop in zijn bestelwagen en bij het naar huis rijden, zag hij in de Menenstraat de twee andere mannen lopen. De Kortrijkzaan reed tot op het voetpad in op het duo. Daarop reed hij tot tweemaal toe achteruit om dan opnieuw naar het tweetal te rijden. Hij stopte toen B. en V. zich achter een pilaar konden verschuilen. De sage was nog niet teneinde, want het kwam daarop nog tot een handgemeen tussen de drie mannen.

Camerabeelden

De drie verschenen voor de rechtbank, waar Vanneste zich aanvankelijk moest verantwoorden voor poging doodslag. “En we hebben camerabeelden die dat aantonen”, aldus de aanklager op de rechtbank. De verdediging van de Kortrijkzaan vroeg de vrijspraak voor de poging doodslag. aldus meester Julie Peelaers. “Mijn cliënt wou die mannen gewoon doen schrikken. Hij was kwaad nadat hij in het café werd afgedreigd en in het gezicht bespuwd. Hij reed trouwens maar heel traag naar die twee mannen toe, waarvan er slechts een lichtgewond raakte”, wist meester Julie Peelaers.

“Als men iemand tot drie keer toe probeert aan te rijden, dan is dat poging doodslag”, aldus meester Marc Snick, die Niels B. verdedigde. “Nadien werd mijn cliënt aangevallen en heeft hij zich verweerd. Dat is wettige zelfverdediging.”

Schadevergoeding

De rechtbank veroordeelde Steve Vanneste tot een celstraf van 10 maanden, waarvan de helft met uitstel, en een geldboete, eveneens deels met uitstel, echter niet voor poging doodslag, maar wel voor slagen en verwondingen. Hij moet daarbovenop een schadevergoeding betalen van 300 euro.

De rechter legt Niels B. een celstraf op van 5 maanden effectief en Pablo V. 4 maanden met uitstel. Ook zij moeten een schadevergoeding neerleggen.

Steve Vanneste was niet aanwezig op de rechtbank, de man woont al een tijdje in Bulgarije. Hij kwam eerder al in het nieuws met minder fraaie zaken. Zo dook er op een bepaald moment een filmpje op waarin de uitbater van Kortrijkse nachtwinkel de huid wordt volgescholden. Ook maakte hij het te bont tegen een zwarte politieman in Ieper. Steve Vanneste wijt zijn agressieprobleem aan het feit dat hij medicatie moet nemen na een val van een trap.