Gewezen koppel voor rechter na het vallen van klappen: “Ik kan me niet bevrijden uit die relatie” Christophe Maertens

06 augustus 2020

11u15 0 Ieper De rechter in Ieper veroordeelde een man bij verstek tot 10 maanden cel en een geldboete voor het slaan van zijn partner. Ook het slachtoffer liet zich niet onbetuigd. Ze kreeg opschorting van straf. De dag dat zaak voor de rechter kwam, bevond de man zich in het politiekantoor, voor slagen aan …inderdaad, zijn partner.

Een koppel, dat nu niet meer samen is, moest voor de rechter in Ieper verschijnen nadat het enkele keren tot een incident kwam tussen de twee. Op het moment van het proces verscheen alleen K.F. (30), de vrouwelijk helft van het koppel, in het beklaagdenbankje. Haar gewezen partner M.K. moest noodgedwongen verstek laten nadat de politie hem meenam naar het commissariaat. M.K. was eerder op de dag gaan aanbellen bij de vrouw, waarbij het opnieuw uit de hand liep en K.F. alweer de politie moest bellen. Ook op 12 augustus vorig jaar vielen er klappen, maar toen liet de vrouw zich blijkbaar ook niet onbetuigd. “Ik heb mij enkel verdedigd die dag”, vertelde ze de rechter. “Ik kan me niet bevrijden uit die relatie, het is moeilijk om ervan af te geraken”, aldus de vrouw. De openbare aanklager merkte op dat het niet alleen gaat om geweld gaat tussen de twee, maar ook om het gebruik van cocaïne, wat wellicht aan de basis lag van het geweld tussen de twee.