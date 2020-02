Gewezen kapper Walter Seys (73) is onverwacht overleden, voorzitter van Katjes Ieper is niet meer Erik De Block

25 februari 2020

18u15 2 Ieper In zijn woning is gewezen kapper Walter Seys (73) uit Ieper onverwacht overleden. Hij was al jarenlang de voorzitter van volleybalclub Katjes Ieper. Walter Seys combineerde zijn kapperszaak in de Frenchlaan met een speelgoedwinkel. In februari 2012 stopte hij hiermee na liefst veertig jaar maar deed nog een tijdlang verder als kapper.

Walter Seys werd geboren in Moorslede. Hij maakte als jeugdspeler de start van volleybalclub Doskom Moorslede mee. Na zijn verhuis belandde hij bij het succesvolle Katjes Ieper. Walter stond er tien jaar in voor de jeugdwerking. Katjes Ieper kende in 2001 een doorstart. Anderhalf jaar later was Walter Seys er ook weer van de partij en werd voorzitter. Zeven jaar geleden kreeg hij van de stedelijke sportraad de Trofee van Sportverdienste voor zijn jarenlange inspanningen als voorzitter. Katjes Ieper stopte met de herenploeg en deed alleen verder met een damesploeg en meisjes jeugd.

Tijdens de Dolle Dagen organiseert Katjes Ieper elk jaar een manche van het BK beachvolleybal. Walter Seys was de verantwoordelijke van Beach Ieper. “Walter is een groot verlies voor de volleybalfamilie in Ieper en West-Vlaanderen”, klinkt het bij Belgian Beachvolley Championship. “Hij was de man die geen enkel werk uit de weg ging. Waren er ballenjongens te weinig, dan sprong hij zelf in. We zullen Walter zeker heel hard missen.”

Walter Seys was de echtgenoot van Rita Samoy en vader van een zoon Lode. Er zijn daarnaast drie kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid gaat door op donderdag 27 februari om 10.30 uur in de Sint-Jacobskerk op het Gezelleplein in Ieper.