Gewezen gouverneur Paul Breyne krijgt erkenning voor werk rond herdenking WO I Christophe Maertens

31 mei 2019

13u17 0 Ieper De gewezen gouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne kreeg een aantal hoge onderscheidingen voor zijn werk rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Naar aanleiding van het beëindigen van zijn mandaat als commissaris-generaal voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog kreeg Paul Breyne ‘als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten’ verschillende hoge onderscheidingen. Op 22 mei overhandigde de Britse ambassadeur Alison Rose hem de ‘Order of Honorary Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE)’. Op 7 mei kreeg Breyne uit handen van koning Filip het Grootkruis in de Kroonorde. Dat gebeurde op voordracht van de eerste minister. Op 13 november al ontving Paul Breyne al het ‘Grote Kruis van Verdienste met Ster en Grootlint van de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland’. Dat werd hem overhandigd door ambassadeur Martin Kotthaus.