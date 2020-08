Gewezen doelman en clubicoon van White Star Ieper Pol Verhaeghe (85) overleden Erik De Block

20 augustus 2020

12u51 3 Ieper Gewezen doelman van White Star Ieper Pol Verhaeghe (85) uit Ieper is dinsdag overleden. Tijdens het seizoen 1961-1962 speelde de club kampioen in eerste provinciale. Vlak voor de derby tegen Cercle Ieper in 1963 werd Pol nog gehuldigd wegens driehonderd wedstrijden in de eerste ploeg.

Pol begon te voetballen op zijn vijftiende en speelde kampioen met de knapen. Verhaeghe stond ook twee jaar onder de lat bij SK Vlamertinge. Na de fusie van White Star Ieper en Cercle Ieper ontstond in 1974 VK Ieper. Verhaeghe speelde daarna nog een tijdje bij de Studaxploeg.

Sportman van het Jaar

Van de stedelijke sportraad kreeg hij in 1981 de Trofee van Sportverdienste en werd een jaar later verkozen tot Sportman van het Jaar. Van 1988 tot 1998 werd Pol Verhaeghe keeperstrainer bij de jeugdploegen van de Westhoekselectie. In het seizoen 1997-1998 was hij keeperstrainer van Sassport Boezinge en bij VK Ieper trainde hij de doelmannen van de jeugd. Nadien is hij nog trainer geweest van de dames van Merkem Sport.

Pol Verhaeghe was gehuwd met Jeannine Dekaezemaker en werkte dertig jaar bij Picanol in Ieper. De uitvaartplechtigheid vindt in strikte familiekring plaats in de kerk Onze-Lieve-Vrouw Middelares in Ieper.