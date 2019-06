Gevangenispersoneel Ieper dinsdag weer aan de slag Alexander Haezebrouck

17 juni 2019

18u28 0 Ieper De cipiers van de gevangenis in Ieper gaan dinsdag opnieuw normaal aan de slag. Er werd een akkoord bereikt tussen de directie en de vakbonden. Het gevangenispersoneel legde zondag spontaan het werk neer nadat een gedetineerde een cipier had aangevallen.

De staking brak zondag spontaan uit nadat zaterdag een gedetineerde een cipier te lijf was gegaan. Er vielen geen gewonden en de gevangene werd meteen opgesloten in een strafcel. Die mocht hij even later weer verlaten. Dat schoot bij de cipiers in het verkeerde keelgat. Zondag en maandag stond de politie in voor de veiligheid in de gevangenis. Voor de gevangenen betekende dat ze een pak minder vrijheden hadden. De directie en de vakbonden zaten maandag rond de tafel. De cipiers wilden dat de gedetineerde overgeplaatst werd naar een andere gevangenis. “Op die vraag is de directie niet kunnen ingaan”, zegt Eddy De Smedt van VSOA. “Er is wel besloten dat de gevangene het maximum aantal dagen straf krijgt waarbij hij niet mag deelnemen aan verschillende activiteiten in groep. Ook enkele privileges is hij gedurende die periode kwijt.”

Bij een volgende vorm van agressie tegen een cipier zal de gevangenis meteen in lockdown gaan. Bij een volgend overleg zal ook een draaiboek aangemaakt worden over wat te doen bij agressie tegenover een cipier. De vakbonden en het gevangenispersoneel gingen maandag akkoord met de maatregelen. De gevangenis van Ieper is momenteel overbevolkt. Er zitten 140 mensen, terwijl de gevangenis gebouwd is voor slechts tachtig gedetineerden.