Gevaarlijk stukje fietspad hersteld na zwaar ongeval van 57-jarige Ieperling VHS

28 april 2020

19u33 4 Ieper Een laagje asfalt en een waarschuwingsbord. Meer was niet nodig om de plaats te beveiligen waar Ieperling Bernard Decroix (57) zondag zwaar ten val kwam met zijn fiets. Ideaal is de situatie nog niet, maar fietsers zijn nu wel gewaarschuwd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer liet er geen gras over groeien toen het nieuws doorsijpelde over het zwaar fietsongeval dat Bernard Decroix zondag overkwam langs de Kemmelseweg in Ieper. AWV bezocht de plek van het ongeval, waar een betonplaat door de warmte omhoog was gekomen, en schoot onmiddellijk in actie. Het niveauverschil tussen de twee betonplaten werd zo goed mogelijk weggewerkt met een laagje asfalt. Wie daar nu over rijdt, kan dat in veilige omstandigheden doen. AWV plaatste er ook een verkeersbord om fietsers te waarschuwen voor het niveauverschil.