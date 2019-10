Geuzenpenning gevonden bij opgravingen Christophe Maertens Lieven Samyn

14 oktober 2019

20u30 0 Ieper Tijdens een opgraving voor een tankstation langs de Rijselseweg in Ieper, werd een geuzenpenning gevonden. Dat staat te lezen op de Facebookpagina van CO7 en van het Vlaams Erfgoedcentrum.

“Tijdens onze opgraving in Ieper in de zomer van 2018 vonden we een klein hoefijzervormig stuk metaal terug”, aldus het Vlaams Erfgoed Centrum. “Op het eerste zicht leek de vondst weinig opzienbarend. Het kleinood werd voorlopig als een 19e-eeuws stuk constructiemetaal beschouwd, gelabeld, en in een zakje gestoken. Tijdens de conservatie bleek het echter om een heel ander soort vondst te gaan. Na reiniging werd duidelijke dat het een kleine penning was in de vorm van een halve maan met een gezicht in. Gelijkaardige penningen zijn bekend als museumstuk of via oude prenten, maar worden zelden of nooit tijdens opgravingen aangetroffen. Ze werden tijdens de Tachtigjarige Oorlog gedragen door de geuzen in hun opstand tegen de Spanjaarden en de Katholieke kerk.”