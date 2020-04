Geschiedenisles in coronatijden: ‘Hooge-boys’ onthullen weetjes over WO I in leuke filmpjes Christophe Maertens

17 april 2020

Ieper Ouders die het in deze coronacrisis moeilijk hebben hun kroost voor de computer te krijgen om schoolwerk te doen, moeten misschien een beroep doen op de 'Hooge-boys' uit Ieper. Die twee knapen, respectievelijk 7 en 9 jaar oud, maken filmpjes waarin ze op een leuke manier de geheimen van WO I onthullen. Met succes, want zelfs uit Florida komt interesse voor het werk van Louis en Arthur.



Niek Benoot en zijn vrouw Ilse Watteyne zijn al jaren de uitbaters van het Hooge Crater Museum langs de Meenseweg in Ieper, vlak naast pretpark Bellewaerde. Het WO I-museum is momenteel gesloten omwille van de coronacrisis en al heel wat groepen moesten hun bezoek noodgedwongen annuleren. De uitbaters blijven echter niet bij de pakken zitten en krijgen hulp van hun twee zonen Louis (9) en Arthur (7). De twee ‘Hooge-boys’ blijken net als hun papa met de geschiedenismicrobe te zijn besmet en doen daar in deze vreemde tijden ook iets mee: ze maken filmpjes rond een WO I-onderwerp om andere kinderen op een leuke manier wat bij te brengen over de oorlog.

Paasvakantie

“Het begon allemaal toen we een structuur in hun schoolwerk aan het voorbereiden waren”, zegt papa Niek. “Thuisonderwijs en hen leerstof bijbrengen vinden we heel belangrijk, maar ook nieuwe dingen leren die niet in hun leerplan staan. Daarom begonnen we aan dagelijkse geschiedenislessen, en meestal over WO I. Dat vinden Louis en Arthur geweldig.”

Het idee om filmpjes te maken, kwam van de jongens zelf. “Daarmee kunnen we veel kinderen bereiken die normaal gezien een activiteit hadden gepland in de paasvakantie. Het is door en voor kinderen.”

Intussen is het eerste filmpje, dat handelt over helmen, van de broers al meer dan 22.000 maal bekeken. “Veel kinderen en ouders zijn heel enthousiast”, aldus Niek. “Louis is een geboren verteller, en is wel in zijn nopjes met die filmpjes. Hij ziet het als een goeie reclame voor zijn papa en mama (lacht). Arthur doe de figuratie en wijst de voorwerpen aan.”

Geschiedenisfans

Niek Benoot kreeg de vraag van verschillende scholen of die het filmpje mogen gebruiken in de geschiedenislessen. “Die leerkrachten vinden het zo goed en eenvoudig uitgelegd, dat ze het zeker willen tonen aan de leerlingen. Zelfs kregen we een mail van een school uit Florida om het filmpje door te sturen voor hun onlinelessen. Ze waren daar net bezig met een les over helmen. Ook het Iron Cross-magazine pikte het filmpje op. We zijn blij met de aandacht, als we daarmee van de kinderen geschiedenisfans kunnen maken, doen we daar graag aan mee.”

Zaterdag posten de ‘Hooge-boys’ een tweede filmpje. “Het is de bedoeling verschillende onderwerpen in beeld te brengen, zoals dieren in de oorlog, of het gebruik van gasmaskers. Het ziet er naar uit dat de coronamaatregelen nog een tijdje blijven aanhouden en daarom gaan we zeker nog een tijdje door met het maken van filmpjes. Leuk is dat de juf van een van de jongens hen al een 10 op 10 gaf voor hun werk.”

Ondertussen zijn de uitbaters de heropening van het museum aan het voorbereiden. “Onze investeringen liggen niet stil”, zegt Niek. “Onlangs kon ik nog een Duits veldkanon op de kop tikken. Het staat nu voor onze ingang, die trouwens recent volledig werd vernieuwd. Zo hebben we het terras wat opener gemaakt, zodat mensen niet denken dat ze eerst het museum moeten bezoeken voor ze iets kunnen drinken. Niets is minder waar, iedereen is hier welkom. Wanneer we de deuren opnieuw kunnen openen, weten we natuurlijk niet. Maar wij zullen er in ieder geval klaar voor zijn.” Meer info via Facebook.