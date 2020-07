Gert Staepelaere, zoon van rallylegende Gilbert, overleden aan keelkanker Christophe Maertens

03 juli 2020

16u37 0 Ieper Rallypiloot Gert Staepelaere is op 30 juni overleden aan keelkanker. Hij was pas 54 jaar. Gert was de zoon van rallylegende Gilbert Staepelaere.

Gert Staepelaere werd geboren in Wilrijk op 22 augustus 1966. Hij was de zoon van rallyrijder Gilbert Staepelaere. Gilbert behaalde als piloot en als copiloot 89 nationale en internationale overwinningen, twaalf Belgische rallytitels en werd Belgisch kampioen. Zoon Gert was ook actief in het rallymilieu. Hij zat ook in de wagen, maar raakte vooral bekend als organisator. Zo zette hij de Memorial Gilbert Staepelaere op poten. Ook zat hij ooit in het organisatieteam van rally’s in Groot-Brittannië en België.

Gert was bij de laatste verkiezingen nog voorzitter van een stembureau in Ieper. “Hij was toen al ziek”, zegt Margaux Capoen, die nauw contact onderhield met Gert. “Ik zei toen nog dat hij dat niet hoefde te doen, maar Gert wou het per se toch. Ik wist dat hij ziek was, maar ik schrok toen ik het nieuws van zijn dood hoorde.”

Gert wordt in intieme kring begraven.