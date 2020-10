Gent-Wevelgem in coronatijden: Geen publiek bij de start en op de Kemmelberg Christophe Maertens

09 oktober 2020

Zondag wordt met Gent-Wevelgem de eerste Wereldbekerkoers in Vlaanderen gereden, maar in tegenstelling tot vorige edities zal er van een volksfeest geen sprake zijn. Aan de start noch aan de finish wordt er publiek toegelaten, net als op de Kemmelberg, met uitzondering van de horecazaken. “Hoe graag we jullie er ook bij zouden hebben, we moeten nu voor onszelf en elkaar zorgen. Daarom vragen we om de wedstrijd thuis op tv te volgen.”

Voor het eerst in haar geschiedenis wordt het startschot van de wielerklassieker Gent-Wevelgem in Ieper gegeven. Ook voor het eerst in het bestaan van de koers wordt echter geen publiek toegelaten aan de start. “Het begin van deze Gent-Wevelgem wordt uitzonderlijk geen hotspot voor kijklustigen”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De gezondheid van de renners en de toeschouwers staat voorop. De Menenpoort, waar de koers uit de startblokken schiet, wordt dus een volledige publieksvrije zone.”

Plugstreets

De organisatoren van de wielerwedstrijd namen geen risico en hertekenden het parcours volledig. De passage door Frankrijk werd geschrapt, wat onmiddellijk betekent dat er enkele hellingen uit de koers verdwenen. Om de wedstrijd toch wat glans te geven, staan drie in plaats van twee passages van de Kemmelberg op het programma. De renners doen ook de Plugstreets, de Baneberg en de Monteberg aan. Daarnaast voerde de organisatie een extra lus met een passage in Ieper in.

Op de Kemmelberg en op de Baneberg in Heuvelland wordt er geen publiek toegelaten. Een 15-tal politiemensen vatten post op de flanken van de Kemmelberg om te controleren of er toch niemand probeert om renners te spotten. “Mensen zullen worden tegengehouden op de invalswegen naar Heuvelland door stewards en politiemensen”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) van Heuvelland. “Ook op de Kemmelberg zelf vinden er controles plaats. We willen gewoon vermijden dat op die plaatsen te veel volk samenkomt.”

Drie schermen

De enkelingen die de renners toch de beklimming van de Kemmelberg zullen zien maken, zijn klanten van de horeca. “Wij hebben 50 gasten die bij ons komen eten na reservatie”, zegt Francky Callens van restaurant ‘In De Gouden Jaren Belvedere Kemmelberg’. “De klanten moet hier voor 11 uur in de voormiddag aanwezig zijn en blijven tot na 16 uur. Daartussen kunnen ze de Kemmelberg niet op of af, uitgezonderd als er een medische reden is natuurlijk. We hebben drie schermen opgehangen in de zaak en bij de passage van de renners kan iedereen op de parking een kijkje gaan nemen. We hadden het liever anders gezien, maar dit is beter dan niets.”

Ook andere horecazaken laten hun klanten toe de koers op een scherm te volgen. “Wij doen onze zaak vanaf 10 uur ’ s morgens open voor het publiek”, zegt Kurt Titeca van de Biking Box fietsbar in Ieper. “De passage van de koers zal dus live te volgen zijn vanuit onze fietsbar. We voorzien doorlopend hapjes. We vragen wel in de mate van het mogelijke om een plaatsje te reserveren voor bubbels van maximum 4 personen. De koers zal in optimale omstandigheden te volgen zijn op 3 grote schermen.”

Wielerliefhebbers die toch een kijkje langs het parcours willen nemen, zijn verplicht een mondmasker te dragen. “Respecteer de veiligheidsmaatregelen en volg het advies van de stewards op”, aldus nog de organisatoren.