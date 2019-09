Gemeenteraadslid Peter De Groote stopt na 13 jaar met de winterchalet door hartproblemen Christophe Maertens

30 september 2019

14u29 4 Ieper Peter De Groote kampt met hartproblemen en moet een versnelling lager schakelen. Hij blijft afwezig op de gemeenteraad tot november. Daarnaast stopt hij na dertien jaar met de winterchalet. “Maar ik kom terug, zoveel is zeker.”

Gemeenteraadslid en chocolatier Peter De Groote kampt momenteel met gezondheidsproblemen. “Ik heb de afgelopen jaren aan een te hoog tempo geleefd en heel wat meegemaakt”, zegt Peter. “Sommigen kweken daardoor een maagzweer en bij mij is mijn hart er de dupe van. Het is niet levensbedreigend, maar als ik er niet naar laat kijken, kan het dat wel worden. Gelukkig ben ik in goeie handen bij de dokters en kunnen medicijnen en een kleine operatie me er vanaf helpen. Al baal ik nu al van de medicijnen, want die hebben niet te onderschatten bijwerkingen. Ik heb begrepen dat ik vanaf nu moet luisteren naar mijn lichaam en zal dat ook doen.”

In het ziekenhuis

Het gemeenteraadslid lag vorige week vrijdag nog in het Jan Ypermanziekenhuis. Hij werd naar het UZ in Gent gebracht voor de ingreep. Peter De Groote heeft zware aanvallen van extrasyloten of extra hartslagen. Normaal slaat het hart in rust in een regelmatig ritme 60 tot 80 keer per minuut. Bij een hartoverslag slaat het hart een keer extra. Veel mensen hebben daarvan af en toe last. Als het hart soms eens overslaat is dat meestal geen probleem. Alleen als het vaak gebeurt, moet een dokter worden geraadpleegd. Een kleine ingreep kan soelaas brengen.

Voor zijn gezondheid neemt Peter De Groote afscheid als uitbater van het winterchalet op de kerstmarkt. De Grote bracht vroeger de kerstmarkt en de kerstverlichting naar Ieper. Peter wil het stadbestuur en het centrummanagement alle kansen geven om een opvolger te vinden. “Het doet mee veel pijn dat ik moet stoppen, maar ik wil er nu mee naar buiten komen en niet net voor de kerstmarkt zelf.”

“Voor de toekomst van de kerstmarkt ben ik hoopvol, want met het Centrummanagement zitten er ervaren mensen aan het roer. Nu ga ik eerst voor mijn gezondheid zorgen en de rest zien we wel.”

De Scheve Schaats

De nieuwe uitbater van de winterchalet wordt horecaman Chris Bevernage. Die baatte tien jaar geleden al De Scheve Schaats uit op de kerstmarkt. Hij hield daar mee op toen het een nachtcafé werd en er een sluitingsuur werd ingevoerd. Bevernage zal weinig veranderen aan wat Peter De Groote en zijn team deed in de chalet. Er zullen wafels en pannenkoeken worden gebakken en warme dranken en speciale kerstdranken worden verkocht. Ook een winterbarbecue en een optreden moet kunnen. De winterchalet zal worden uitgebaat door het team van Marktcafé Les Halles, versterkt met Jonas, de zoon van Bevernage. Tijdens de week staan er twee mensen in de bar, in het weekend komt er nog een iemand extra bij.

Voor Peter De Groote stopt het verhaal echter niet. Hij zegt vast van plan te zijn om terug te komen. “Ik heb nog veel te veel honger en ambitie.”

