Gemeenteraad in Ieper te volgen via livestream Christophe Maertens

06 juni 2020

10u52 1 Ieper Maandag 8 juni zullen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Ieper voor het eerst via livestream te volgen zijn.

Sinds maart worden er in Ieper, omwille van de social distancing maatregelen, geen fysieke gemeenteraden meer gehouden. Dat wil zeggen dat ook het publiek en de pers niet meer aanwezig kunnen zijn op de openbare zittingen. Nu maandag kan iedereen echter in real time de zittingen meevolgen van thuis, via een link op de website van de stad. “Onze ICT-dienst heeft tijdens enkele oefensessies de mogelijkheden getest om onze bevolking de mogelijkheid te geven om de zitting via livestream te volgen en dat is goed verlopen. Op deze manier willen we het draagvlak en de betrokkenheid van onze burgers vergroten”, zegt Dimitry Soenen, schepen van ICT en Digitalisering.

Oppositiepartij CD&V merkt op dat de jongerenafdeling van de partij wel al langer een livestream verzorgde van de fysieke vergaderingen van de gemeenteraad.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn gaan van start op 8 juni om 19.30 uur.