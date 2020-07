Gemeenteraad in auditorium van AC Auris met beperkte plaatsen voor pers en publiek Christophe Maertens

06 juli 2020

20u23 0 Ieper Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus vindt de Ieperse gemeenteraad opnieuw plaats in het administratief centrum Auris. Dit gebeurt wel niet in de raadzaal, maar wel in het auditorium.

Sinds maart werden in Ieper geen fysieke gemeenteraden meer gehouden. Dat wou zeggen dat ook het publiek en de pers niet meer aanwezig konden zijn op de openbare zittingen. De zittingen konden wel worden gevolgd via een livestream. Op maandag 6 juli vindt de gemeenteraad voor het eerst weer fysiek plaats en dat in het auditorium van het AC Auris. Omwille van de social distancing zijn de plaatsen voor de pers en het publiek beperkt. Bij het binnenkomen kreeg iedereen ontsmettingsdoekjes en was ontsmettingsgel aanwezig. Mensen die er niet kunnen bijzijn, kunnen ook nu de zitting via een livestream volgen.