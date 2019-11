Gemeentehuis wordt even blokkot Christophe Maertens

20 november 2019

15u16 0 Ieper Tussen 21 december en 5 januari kunnen studenten terecht in het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle om er in alle rust te studeren.

Om het blokken net iets aangenamer te maken, kunnen studenten terecht in het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle, waar raadszaal De Bron zal omgetoverd worden tot studielokaal. Onder het motto ‘Samen is veel leuker dan alleen’ helpt het gemeentebestuur de studenten door de blokperiode. Het blokkot is bedoeld voor studenten hoger onderwijs. Ze kunnen er die dagen tussen 8 en 20 uur terecht.